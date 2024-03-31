Камбэк аутсайдеров. Минай - Александрия 2:2. Видеообзор матча

"Минай" в матче 22-го тура УПЛ оформил эффектный камбэк в матче с "Александрией". Подопечные Ротаня открыли счет на 50-й минуте, а на 58-й удвоили его. Однако аутсайдер смог отыграть два мяча усилиями Устименко и Гуничева.

Отметим, что на 68-й минуте Кирилл Ковалец не реализовал пенальти.

УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

"Минай" - "Александрия" 2:2

Голы: Устименко 63, Гуничев 75 - Кулаков 50, Калитвинцев 58