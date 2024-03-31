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Камбэк аутсайдеров. Минай - Александрия 2:2. Видеообзор матча
Минай - Александрия ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Минай" в матче 22-го тура УПЛ оформил эффектный камбэк в матче с "Александрией". Подопечные Ротаня открыли счет на 50-й минуте, а на 58-й удвоили его. Однако аутсайдер смог отыграть два мяча усилиями Устименко и Гуничева.
Отметим, что на 68-й минуте Кирилл Ковалец не реализовал пенальти.
УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин
"Минай" - "Александрия" 2:2
Голы: Устименко 63, Гуничев 75 - Кулаков 50, Калитвинцев 58
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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