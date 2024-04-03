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Леднев: Никто не знает чего стоит ждать от Зари

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Хавбек "Днепра-1" - о будущей игре с луганчанами

Леднев: Никто не знает чего стоит ждать от Зари

Фото: СК Дніпро-1

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Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев рассказал, чего ожидает от матча 23-го тура УПЛ против "Зари".

- Год назад "Заря" и "Днепр-1" боролись за чемпионство, сейчас ситуация для обеих команд коренным образом изменилась, как думаете, что на это повлияло, уход лидеров, конкуренты усилились или что-то другое?

- "Днепр-1" в этом сезоне демонстрирует хорошие результаты, мы находимся в верхней части турнирной таблицы, выкладываемся на полную во время матчей, чтобы получить результат и как следствие, попасть в зону еврокубков в конце сезона. Что касается "Зари", то я некомпетентен в данном вопросе, потому что внутреннюю кухню клуба знают только непосредственные участники.

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- У "Зари" перед встречей с нашей командой будет матч с "Динамо". Вы играли за обе команды, сможете спрогнозировать результат?

- Футбол - дело, которое просто невозможно спрогнозировать. В последней игре "Заря" вышла нестандартным составом, который мало кто ожидал, поэтому никто не знает чего стоит ждать на этот раз. Время расставит все на свои места, - сказал Леднев.

Матч "Днепр-1" - "Заря" состоится 9 апреля и начнется в 13:00.

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Источник:
Telegram-канал Дніпрянин
Опубликовал: Алина Ерофеева
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