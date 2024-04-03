Директор Днепра-1: Перевозить команду в другой город на 4 игры нецелесообразно

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, планирует ли команда переехать в другой город из-за последних обстрелов.

Напомним, прошлой ночью в результате атаки россиян была повреждена тренировочная база днепровского клуба.

- Ближайшая домашняя игра у Днепра с "Зарей". Рассматривается ли вопрос о проведении этого матча в другом городе?

- На "Днепр-Арене" нам осталось провести четыре игры, из которых три крайне сложные: "Динамо", "Кривбасс", "Шахтер". Перевозить на четыре игры команду в другой город нецелесообразно - я так считаю. Возможно, какую-то игру мы перенесем, но на сегодня такого решения у нас нет.

Когда соберется команда, будем консультироваться: с тренерами, игроками. Узнаем их мнение, тогда и будем принимать окончательное решение. Планируется, что на загородной базе в Приднепровске футболисты соберутся в четверг - 4 апреля.

Что касается города, то Днепр живет своей жизнью. Никто никуда не выезжает. Работают театры, кинотеатры, рестораны. Однако в последний месяц воздушных тревог стало гораздо больше - они постоянные. Раньше такого не было. Похоже, что Днепр становится более прифронтовым городом, - сказал Фридман.

Матч 23-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Заря" состоится 9 апреля и начнется в 13:00.