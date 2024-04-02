В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО

Ночью 2 апреля в результате ночной воздушной атаки на Днепропетровскую область была повреждена тренировочная база СК "Днепр-1".

Как сообщает клуб, к счастью, обошлось без жертв. Существенно поврежден крытый манеж, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения.

Все повреждения были документированы, и в дальнейшем будет происходить их оценка и ремонтные работы.

Напомним, что ночью 2 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе "Шахед", 9 из них удалось сбить; в результате падения обломков в Днепропетровской области возникло два пожара.

Также ночью 2 апреля захватчики атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.