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В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

К счастью, обошлось без жертв

В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Ночью 2 апреля в результате ночной воздушной атаки на Днепропетровскую область была повреждена тренировочная база СК "Днепр-1".

Как сообщает клуб, к счастью, обошлось без жертв. Существенно поврежден крытый манеж, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения.

Все повреждения были документированы, и в дальнейшем будет происходить их оценка и ремонтные работы.

Напомним, что ночью 2 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе "Шахед", 9 из них удалось сбить; в результате падения обломков в Днепропетровской области возникло два пожара.

Также ночью 2 апреля захватчики атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.

В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО - изображение 1В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО - изображение 2В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО - изображение 3В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО - изображение 4В результате ночной атаки россиян была повреждена тренировочная база Днепра-1. ФОТО - изображение 5
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Комментарии
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Romerik (YNWA)
02.04.2024 в 17:37
Пропоную ще поближче переїхати до лінії зітнення. Десь там матчі упл проводити. Поближче до мавпи з гранатою
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
02.04.2024 в 17:37
Пропоную ще поближче переїхати до лінії зітнення. Десь там матчі упл проводити. Поближче до мавпи з гранатою
Ответить
1
0

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