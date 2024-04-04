Я получил огромное удовольствие от дебюта - сказал Кевин. Бразилец дал свое первое интервью для NV

Зимой 2024 года "Шахтер" приобрел Кевина у "Палмейраса" за 15 млн евро. Молодой бразилец сразу зарекомендовал себя в команде. Кевин дал первое свое интервью в Украине:

— Расскажи, как тебя приняли в команде, с кем подружился, и понимаешь ли требования тренера?

— Меня очень тепло приняли в команде. Действительно, хороший коллектив. Могу сказать, что подружился с Валерием Бондарем и Даниилом Сиканом. Я уже привык к требованиям тренера, знаю, что он хочет от меня, и уже начал играть.

— Ты сыграл свой первый матч в Лиге Европы. Когда ты вышел впервые в футболке Шахтера в официальной игре, что ты тогда чувствовал?

— Я получил удовольствие от дебюта в такой известной лиге и хотел помочь команде. Уверен, что впереди еще много матчей на высоком уровне.

— Какие у тебя впечатления от дебюта в УПЛ, и каким, по твоему мнению, является уровень лиги?

— Могу сказать, что УПЛ - достаточно тяжелый чемпионат из-за того, что в нем играют в контактный футбол. Я надеюсь адаптироваться быстрее и помочь команде забитыми мячами и ассистами. Сначала у меня были мурашки по телу, потом я привык, и с каждым прикосновением мяча мне становилось легче. На какой позиции ты можешь сыграть? Могу сыграть на позиции атакующего полузащитника, как на фланге, так и в центре поля.

— Чувствуешь ли дополнительное давление от той суммы, которую за тебя заплатил Шахтер?

— Считаю , что не чувствую никакого давления, поскольку знаю, что у меня есть большой потенциал. Это позволит мне помочь команде получить награды, стать чемпионами и показать хорошую игру.

— Шахтер ставит перед собой только самые высокие цели. Чувствуешь ли жажду борьбы за чемпионство и участия в Лиге чемпионов?

— Да , конечно, мы ежедневно об этом говорим. Это наша общая цель - достичь самого высокого уровня.

— Есть ли в Шахтере тот, на кого ты равняешься?

— Я хотел бы сравниться с Луисом Адриану по количеству голов. Знаю, что он является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей в футболке Шахтера. Если говорить о действующих игроках, то хотел бы, чтобы у меня была такая важная роль в команде, как у капитана Тараса Степаненко.

Напомним, что Кевин в нынешнем сезоне отыграл 4 матча, забил два мяча и один ассист. Он также успел дебютировать в Лиге Европы против "Марселя".