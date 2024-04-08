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Кривбасс - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Кривбас
Восьмого апреля состоится три поединка 23-го тура УПЛ 2023/24. Один из них пройдет в Кривом Роге. Там местный "Кривбасс" будет встречаться с "Ворсклой". Хозяева попытаются продлить свою победную серию до четырех побед и остаться на второй строчке.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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