Кривбасс - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Восьмого апреля состоится три поединка 23-го тура УПЛ 2023/24. Один из них пройдет в Кривом Роге. Там местный "Кривбасс" будет встречаться с "Ворсклой". Хозяева попытаются продлить свою победную серию до четырех побед и остаться на второй строчке.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.