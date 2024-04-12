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Защитник Руха: Мы проанализировали игру с Шахтером - команда сделала правильные выводы

Премьер-лига
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В субботу у Руха важная игра с Кривбассом

Защитник Руха: Мы проанализировали игру с Шахтером - команда сделала правильные выводы

fcrukh.com

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Защитник "Руха" Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против "Кривбасса".

"Несмотря на поражение в предыдущем туре, "Рух" в позитивном настроении готовится к матчу с "Кривбассом". Мы проанализировали наши ошибки с поединка против "Шахтера" и приложим все усилия, чтобы их не повторять. Команда сделала правильные выводы из этой игры.

"Кривбасс" – очень сбалансированная команда. В ее составе хорошие игроки как в защите, так и в атаке. Этот матч будет непростым и для нас, и для соперника, но болельщикам будет интересно смотреть за этой игрой. Для каждого футболиста поддержка с трибун очень важна, поэтому надеюсь, что зрители придут в субботу на стадион, чтобы болеть за "Рух".

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Игру с "Кривбассом" в первом круге уже следует забывать, ведь с тех пор есть изменения в обеих командах и прошло достаточно много времени. В частности, в атаке "Кривбасса" появились новые качественные и агрессивные игроки. Конечно, эту игру в Кривом Роге проанализировали и мы, и соперник, но поединок во Львове будет совсем другим", - сказал Роман.

Напомним, что матч "Рух" - "Кривбасс" состоится в субботу, 13 апреля, и начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Виталий Роман
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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