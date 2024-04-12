Защитник Руха: Мы проанализировали игру с Шахтером - команда сделала правильные выводы

Защитник " Руха " Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против "Кривбасса".

"Несмотря на поражение в предыдущем туре, "Рух" в позитивном настроении готовится к матчу с "Кривбассом". Мы проанализировали наши ошибки с поединка против "Шахтера" и приложим все усилия, чтобы их не повторять. Команда сделала правильные выводы из этой игры.

"Кривбасс" – очень сбалансированная команда. В ее составе хорошие игроки как в защите, так и в атаке. Этот матч будет непростым и для нас, и для соперника, но болельщикам будет интересно смотреть за этой игрой. Для каждого футболиста поддержка с трибун очень важна, поэтому надеюсь, что зрители придут в субботу на стадион, чтобы болеть за "Рух".