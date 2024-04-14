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Слюбык – об игре с Кривбассом: Нам не удалось реализовать свои моменты. Нельзя сказать, что они чем-то нас удивили

Премьер-лига

Защитник подчеркнул силу соперника, но не увидел ничего экстраординарного

Слюбык – об игре с Кривбассом: Нам не удалось реализовать свои моменты. Нельзя сказать, что они чем-то нас удивили

Фото: ФК Рух

Новина українською

Футболист львовской команды прокомментировал итог встречи с "Кривбассом" (1:1).

"Нам не удалось реализовать свои моменты, а их было достаточно. Хотелось бы выиграть такой матч против серьезного соперника. В частности, мы играли дома перед своими болельщиками и их было много, игроки «Руха» чувствовали эту поддержку и хотели сделать им приятно.

В эпизоде с пропущенным голом произошло некоторое разногласие с Дмитрием Ледвием. Я не думал, что он выйдет из ворот, а соперник использовал этот момент и открыл счет в матче. Впрочем, во втором тайме мы не опустили руки, смогли показать тот футбол, в который мы можем и стремимся играть и сравняли счет. "Рух" никогда не сдается и играет до конца.

Криворожцы являются топовой командой в нашем чемпионате и сейчас борются за еврокубки. Мы убедились, что это сильный оппонент, но нельзя сказать, что они чем-то удивили нас. Пожалуй, в конце матча нам не хватило сил и эмоций, в некоторых эпизодах команда слишком торопилась".

"Рух" замыкает топ-5 (40 баллов), а "Кривбасс" опустился на третью позицию (48 очков).

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Источник:
Офіційний сайт ФК "Рух"
Опубликовал: Александр Симченко
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