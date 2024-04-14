Слюбык – об игре с Кривбассом: Нам не удалось реализовать свои моменты. Нельзя сказать, что они чем-то нас удивили

Футболист львовской команды прокомментировал итог встречи с "Кривбассом" (1:1).

"Нам не удалось реализовать свои моменты, а их было достаточно. Хотелось бы выиграть такой матч против серьезного соперника. В частности, мы играли дома перед своими болельщиками и их было много, игроки «Руха» чувствовали эту поддержку и хотели сделать им приятно.

В эпизоде с пропущенным голом произошло некоторое разногласие с Дмитрием Ледвием. Я не думал, что он выйдет из ворот, а соперник использовал этот момент и открыл счет в матче. Впрочем, во втором тайме мы не опустили руки, смогли показать тот футбол, в который мы можем и стремимся играть и сравняли счет. "Рух" никогда не сдается и играет до конца.

Криворожцы являются топовой командой в нашем чемпионате и сейчас борются за еврокубки. Мы убедились, что это сильный оппонент, но нельзя сказать, что они чем-то удивили нас. Пожалуй, в конце матча нам не хватило сил и эмоций, в некоторых эпизодах команда слишком торопилась".