Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Наполи зимой сделал хорошее предложение, но Шахтер его отклонил
Итальянский клуб предлагал 40 млн евро
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Полузащитник "
"Они ("Наполи") сделали хорошее предложение, но клуб его отклонил. Мы быстро закрыли эту тему, и я сосредоточил все свое внимание на "Шахтере".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Конечно, я надеюсь на большой переезд в дальнейшем и работаю над этим. Я смотрю пять лучших европейских лиг, но не могу выделить какую-нибудь одну. Но сейчас я игрок "Шахтера" и просто пытаюсь делать все, что в моих силах", – сказал Судаков.
Напомним, что в текущем сезоне Судаков в 27 матчах за "Шахтер" забил 5 голов и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Зеленский подписал закон о мобилизации
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
Комментарии 1