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Судаков: Наполи зимой сделал хорошее предложение, но Шахтер его отклонил

Премьер-лига
Обновлено

Итальянский клуб предлагал 40 млн евро

Судаков: Наполи зимой сделал хорошее предложение, но Шахтер его отклонил

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков подтвердил, что зимой "Наполи" предлагал за него 40 млн евро, однако это предложение было отклонено клубом.

"Они ("Наполи") сделали хорошее предложение, но клуб его отклонил. Мы быстро закрыли эту тему, и я сосредоточил все свое внимание на "Шахтере".

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Конечно, я надеюсь на большой переезд в дальнейшем и работаю над этим. Я смотрю пять лучших европейских лиг, но не могу выделить какую-нибудь одну. Но сейчас я игрок "Шахтера" и просто пытаюсь делать все, что в моих силах", – сказал Судаков.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков в 27 матчах за "Шахтер" забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:02
Сподіваюсь на великий перехід, пвдписавши новий кониракт...
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:02
Сподіваюсь на великий перехід, пвдписавши новий кониракт...
Ответить
0
0

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