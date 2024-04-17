Палкин: Судаков точно перейдет в европейский топ-клуб летом

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин был на выходных в Лондоне, где пообщался с корреспондентом издания Evening Standard о возможном трансфере Георгия Судакова.

"У Судакова ближайшим летом будет возможность перейти в один из топ-клубов. У нас были контакты с некоторыми клубами, другие не ведут напрямую переговоры с нами, но готовятся к лету. Он точно перейдет в европейский топ-клуб летом. Когда я был на матче "Челси" с "Эвертоном" в понедельник, многие у меня спрашивали о Судакове".

"В январе я сказал "Наполи", что они могут подписать Судакова за 50 млн с бонусами, а когда они предложили 40 млн, я сказал, что они могут упустить этот уникальный шанс. Теперь Судаков уже не будет стоить 50 млн. У "Наполи" уже не будет шансов. Им интересуются многие клубы, в том числе из Англии. Судаков может стать одним из лучших полузащитников в Европе и мире". "Мы не будем давать скидку из-за того, что у нас война. У нас сильная переговорная позиция, как и в случае с Мудриком", – отметил Палкин.

Также Палкин считает, что в "Челси" не работают над раскрытием лучших сторон Михаила Мудрика.