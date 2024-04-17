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Палкин: Судаков точно перейдет в европейский топ-клуб летом
Гендиректор Шахтера рассказал об ожидаемом трансфере главной звезды клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин был на выходных в Лондоне, где пообщался с корреспондентом издания Evening Standard о возможном трансфере Георгия Судакова.
"У Судакова ближайшим летом будет возможность перейти в один из топ-клубов. У нас были контакты с некоторыми клубами, другие не ведут напрямую переговоры с нами, но готовятся к лету. Он точно перейдет в европейский топ-клуб летом. Когда я был на матче "Челси" с "Эвертоном" в понедельник, многие у меня спрашивали о Судакове".
"В январе я сказал "Наполи", что они могут подписать Судакова за 50 млн с бонусами, а когда они предложили 40 млн, я сказал, что они могут упустить этот уникальный шанс. Теперь Судаков уже не будет стоить 50 млн. У "Наполи" уже не будет шансов. Им интересуются многие клубы, в том числе из Англии. Судаков может стать одним из лучших полузащитников в Европе и мире".
"Мы не будем давать скидку из-за того, что у нас война. У нас сильная переговорная позиция, как и в случае с Мудриком", – отметил Палкин.
Также Палкин считает, что в "Челси" не работают над раскрытием лучших сторон Михаила Мудрика.
"Он игрок топового уровня, уникальный игрок. Думаю, что тренерам надо научиться его использовать, а его одноклубникам – научиться играть с ним. Когда я смотрю "Челси", практически все атаки идут через правый фланг, а не левый. У "Шахтера" мы понимали какие у него сильные стороны, и направляли наших игроков достигать из них максимума. Многое зависит от тренеров, которые они работают с ним, и обучают его. Он все еще молод. С ним надо установить личный контракт, чтобы показать его слабые стороны, и подчеркнуть сильные. Он способен играть на самом высоком уровне", – сказал Палкин.
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