Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Главная задача команды Шевченко на матч с немцами – реабилитироваться за фиаско в Париже. После таких унизительных поражений игрокам всегда очень сложно отходить. Плюс, конечно, турнирные задачи никто не отменял, в Лиге Наций для "сине-желтых" важно закрепиться среди лучших элитных сборных.

Сборная Германии соперник никак не проще Франции, но в этот раз состав у нашей сборной будет ближе к оптимальному, да и поддержка своего поля и родных болельщиков должна помочь. За одного битого – двух небитых дают, Шевченко и его тренерский штаб должны были провести работу над ошибками, ее результаты мы вскоре и увидим.

Лига Наций 2020. Третий тур. Лига "А"

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Украина 21:45 Германия

В Украине поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:45.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.

Аудио трансляцию встречи также проведет UA-Футбол

Поединок в прямом эфире покажут: