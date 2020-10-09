Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 10.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олимпийском
Главная задача команды Шевченко на матч с немцами – реабилитироваться за фиаско в Париже. После таких унизительных поражений игрокам всегда очень сложно отходить. Плюс, конечно, турнирные задачи никто не отменял, в Лиге Наций для "сине-желтых" важно закрепиться среди лучших элитных сборных.
Сборная Германии соперник никак не проще Франции, но в этот раз состав у нашей сборной будет ближе к оптимальному, да и поддержка своего поля и родных болельщиков должна помочь. За одного битого – двух небитых дают, Шевченко и его тренерский штаб должны были провести работу над ошибками, ее результаты мы вскоре и увидим.
Лига Наций 2020. Третий тур. Лига "А"
Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Украина 21:45 Германия
В Украине поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:45.
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.
Аудио трансляцию встречи также проведет UA-Футбол
Поединок в прямом эфире покажут:
- Германия - Das Erste, DAZN
- Польша - Polsat Sport News, IPLA
- Объединенное Королевство - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
- Испания - Movistar+
- Италия - SKY Go Italia
- Франция - L'Equipe Web
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Португалия - Sport TV2, Sport TV LIVE, Match Player
- Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
- Турция - S Sport 2, S Sport+
- Латинская Америка - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur
- Канада - DAZN
- США - TUDN.com, TUDNxtra, ESPN+, TUDN App
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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