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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Где 10.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олимпийском

Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

Главная задача команды Шевченко на матч с немцами – реабилитироваться за фиаско в Париже. После таких унизительных поражений игрокам всегда очень сложно отходить. Плюс, конечно, турнирные задачи никто не отменял, в Лиге Наций для "сине-желтых" важно закрепиться среди лучших элитных сборных.

Сборная Германии соперник никак не проще Франции, но в этот раз состав у нашей сборной будет ближе к оптимальному, да и поддержка своего поля и родных болельщиков должна помочь. За одного битого – двух небитых дают, Шевченко и его тренерский штаб должны были провести работу над ошибками, ее результаты мы вскоре и увидим.

Лига Наций 2020. Третий тур. Лига "А"

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Украина 21:45 Германия

В Украине поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:45.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.

Аудио трансляцию встречи также проведет UA-Футбол

Поединок в прямом эфире покажут:

  • Германия - Das Erste, DAZN
  • Польша - Polsat Sport News, IPLA
  • Объединенное Королевство - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
  • Испания - Movistar+
  • Италия - SKY Go Italia
  • Франция - L'Equipe Web
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Португалия - Sport TV2, Sport TV LIVE, Match Player
  • Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - S Sport 2, S Sport+
  • Латинская Америка - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN.com, TUDNxtra, ESPN+, TUDN App

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Украина Германия Национальная сборная Германии
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
09.10.2020 в 12:27
Бажаю гарного результату! Аби Шева не наставив тих голубеньких буратінок багато, бо буде лихо!!!
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