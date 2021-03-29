Национальная сборная Украины
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Миколенко – самый молодой игрок, который получил красную карточку в матче за сборную Украины
Последний "рекорд" был установлен Евгением Похлебаевым
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла вничью дома против сборной Финляндии (1:1).
Удаление Виталия Миколенко стало 16-м в истории сборной Украины. 21-летний защитник стал самым молодым футболистом, который получил красную карточку. Он был удален с поля в возрасте 21 год и 303 дня.
Последний "рекорд" был установлен еще в сентябре 1994 года Евгением Похлебаевым, он превзошел на 352 дня.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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viajador (с. Печихвости)
29.03.2021 в 15:41
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Siren05 (Мариуполь)
29.03.2021 в 15:21
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