Миколенко – самый молодой игрок, который получил красную карточку в матче за сборную Украины

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла вничью дома против сборной Финляндии (1:1).

Удаление Виталия Миколенко стало 16-м в истории сборной Украины. 21-летний защитник стал самым молодым футболистом, который получил красную карточку. Он был удален с поля в возрасте 21 год и 303 дня.

Последний "рекорд" был установлен еще в сентябре 1994 года Евгением Похлебаевым, он превзошел на 352 дня.