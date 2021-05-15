Калиниченко: Сейчас сборная Украины гораздо выше по потенциалу

Экс-футболист украинской сборной Максим Калиниченко рассказал о нынешнем состоянии украинской национальной команды:

– Мне кажется, что сейчас сборная Украины по потенциалу примерно такая же, как была ваша.

– Мне кажется, она гораздо выше по потенциалу.

– Ну харе. Во-первых, сейчас нет такой звезды, как Шевченко, нет Реброва. Хорошо, есть Малиновский.

– Зато 7 или 8 левшей в команде. Это значит, что какая-то половина творческая.

– Малиновский, Зинченко – кто еще?

– Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Ярмоленко, Марлос. Ракицкого нет – был бы еще один.

– А то, что они левши, это о чем говорит? Что они гении?

– Это творческие люди. Качественный левша при прочих равных будет гораздо интереснее правши.

– А сейчас есть шанс добиться полуфинала чемпионата Европы?

– Если все срастется, теоретически, может быть. Команда очень интересная, гораздо интереснее нашей по футболу. Может, по духу наша команда была духовитая.

– А ты мог тогда, в 2006-м, предположить, что Шевченко будет таким тренером?

– Нет, честно. Он сделал гениальную вещь – собрал великолепный тренерский штаб. Там Тассотти, Малдера, Шовковский. Очень сильный штаб, который тренерскую молодость Шевченко компенсирует, его мысли одевают в нужную обертку.

– Самые сильные стороны сборной Украины сейчас?

– Материал – отличные футболисты, тренерский штаб и качественное донесение нюансов футболистам, которые могут это воплотить.

Максим Калиниченко с 2002-го по 2011-й год провел 47 матчей за сборную Украины и забил 7 голов.