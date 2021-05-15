Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калиниченко: Сейчас сборная Украины гораздо выше по потенциалу
Бывшему игроку сборной Украины очень нравится команда в данный момент
Экс-футболист украинской сборной Максим Калиниченко рассказал о нынешнем состоянии украинской национальной команды:
– Мне кажется, что сейчас сборная Украины по потенциалу примерно такая же, как была ваша.
– Мне кажется, она гораздо выше по потенциалу.
– Ну харе. Во-первых, сейчас нет такой звезды, как Шевченко, нет Реброва. Хорошо, есть Малиновский.
– Зато 7 или 8 левшей в команде. Это значит, что какая-то половина творческая.
– Малиновский, Зинченко – кто еще?
– Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Ярмоленко, Марлос. Ракицкого нет – был бы еще один.
– А то, что они левши, это о чем говорит? Что они гении?
– Это творческие люди. Качественный левша при прочих равных будет гораздо интереснее правши.
– А сейчас есть шанс добиться полуфинала чемпионата Европы?
– Если все срастется, теоретически, может быть. Команда очень интересная, гораздо интереснее нашей по футболу. Может, по духу наша команда была духовитая.
– А ты мог тогда, в 2006-м, предположить, что Шевченко будет таким тренером?
– Нет, честно. Он сделал гениальную вещь – собрал великолепный тренерский штаб. Там Тассотти, Малдера, Шовковский. Очень сильный штаб, который тренерскую молодость Шевченко компенсирует, его мысли одевают в нужную обертку.
– Самые сильные стороны сборной Украины сейчас?
– Материал – отличные футболисты, тренерский штаб и качественное донесение нюансов футболистам, которые могут это воплотить.
Максим Калиниченко с 2002-го по 2011-й год провел 47 матчей за сборную Украины и забил 7 голов.
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла чемпионке Ролан Гаррос в 1/4 финала в Риме. Как это было
- Удача Ворсклы, полный провал Каштру, обыденность Зари. Что говорить о лидерах УПЛ по итогам сезона
- Верес в шаге от триумфа, поднимающаяся с колен Волынь. Анонс 26-го тура Первой лиги
- Контракт Шевченко с УАФ еще не продлен - Цыганык рассказал о договоренностях тренера с УАФ
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет