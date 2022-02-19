Головко: Я верю в положительный для сборной Украины результат в матче против Шотландии

Украинский тренер Александр Головко прокомментировал шансы сборной Украины на проход Шотландии в рамках отбора на Чемпионат Мира-2022:

“Перспективы хорошие, поскольку, на мой взгляд, эта команда готова решать серьезные задачи. Александру Петракову за короткий период времени удалось добиться того, чего от него ждали. Думаю, что со стороны “сине-желтых” в матче с командой Шотландии будет активность, несмотря на то, что мы будем играть на чужом поле. Я верю в положительный для сборной Украины итог”, – сказал Головко.