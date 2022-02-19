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Головко: Я верю в положительный для сборной Украины результат в матче против Шотландии
Считает, что команда готова выполнять серьезные задания
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Украинский тренер Александр Головко прокомментировал шансы сборной Украины на проход Шотландии в рамках отбора на Чемпионат Мира-2022:
“Перспективы хорошие, поскольку, на мой взгляд, эта команда готова решать серьезные задачи. Александру Петракову за короткий период времени удалось добиться того, чего от него ждали. Думаю, что со стороны “сине-желтых” в матче с командой Шотландии будет активность, несмотря на то, что мы будем играть на чужом поле. Я верю в положительный для сборной Украины итог”, – сказал Головко.
Напомним, что сборные Украины и Шотландии встретятся 24 марта на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго.
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