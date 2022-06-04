Калитвинцев: Думаю, что выиграем Уэльс. Против Шотландии ребята почувствовали, что могут

Наставник "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу Украины над Шотландией (3:1) и рассказал, чего ожидает в поединке с Уэльсом.

– Мы все сильно переживали и очень долго ждали этого матча. Наша игра мне понравилась, Украина выглядела великолепно. Соглашусь с нашим президентом – сборной удалось на два часа отвлечь всю нацию от проблем и порадовать всех украинцев.

Пусть несколько украинских игроков не имели стабильной игровой практики, но команда проявила себя хорошо и в защите, и в атаке. Однако мы понимаем, что сделано только 50%, еще один шаг впереди.

– Получить вторых 50% будет сложнее?

– Думаю, что да. Уровень Уэльса выше Шотландии. Но если мы будем играть так, как в первые 60 минут в Глазго, то валлийцам будет еще труднее, чем шотландцам. Очень хочу увидеть Украину на чемпионате мира.

– У вас есть чувство, что в воскресенье мы победим?

– Не хочу бить себя кулаками в грудь, мол, Украина однозначно одержит победу. Однако моя чуйка подсказывает, что мы выиграем. Против Шотландии ребята почувствовали, что могут, они поймали кураж. Команда находится в игровом ритме, играют через три на четвертый, имеют вдохновение.

Не надо бояться Уэльс – это хорошо организованная, но не какая-то космическая команда. Однако в индивидуальном плане Украина сильнее. Надо доказать это на поле. У меня есть вера, что мы будем на чемпионате мира, – сказал Калитвинцев.