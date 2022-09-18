Пихеленок: Шотландия и Армения будут готовиться на нас, как на лидеров группы

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок прокомментировал победу "Днепра-1" в Лиге конференций, а также подготовку "сине-желтых" к сентябрьским поединкам Лиги наций:

“ – Хотим поздравить вас с уверенной победой "Днепра-1". После таких клубных побед, тем более в еврокубках всегда приятно возвращаться на позитиве.

– Да, конечно. На победах всегда приятно готовиться к матчам не только в сборной, но и в клубе. Да, в “Днепр-1” у нас были поражения в еврокубках и, наконец, мы выиграли благодаря настрою на игру и командной работе. Все отработали на 100%, благодаря чему удалось выиграть этот матч.

– Сегодня первая рабочая тренировка. Какие твои впечатления от начавшихся тактических наработок, схемы – времени много нет.

– Переключились на сборную. Готовимся на все 100% к матчу со Шотландией. Нам нужна только победа.

– Очень мало времени на восстановление из-за интенсивного графика.

– Это наша работа. Это не будет так тяжело. В клубах игры через каждые три дня, так что мы привыкли.

– Мы пока лидеры Лиги наций, но это лидерство нужно еще удержать. Как ты воспринимаешь этот турнир?

– Эмоции зашкаливают, честно скажу. За сборную приятно играть. Буду отдаваться на все 100%. Да, Шотландия и Армения будут на нас готовиться как на лидеров группы, но вся борьба еще впереди.

Я не знаю, почему говорят, что Лига наций – это непрестижно. Играть в каждом турнире под эгидой ФИФА/УЕФА – это большая честь.

– Шотландцы однозначно захотят взять реванш. Как этого не допустить?

– Настроиться нужно на все 100% и отдать все силы и посмотрим, какой будет результат. Будем биться за нашу страну, за наших людей, за ВСУ – благодарим их большое. Освобождение территорий придает нам силы, и мы будем стараться им тоже подарить хорошее настроение”, - сказал Пихаленок.