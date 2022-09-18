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Пихеленок: Шотландия и Армения будут готовиться на нас, как на лидеров группы
Вся борьба еще впереди
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок прокомментировал победу "Днепра-1" в Лиге конференций, а также подготовку "сине-желтых" к сентябрьским поединкам Лиги наций:
“ – Хотим поздравить вас с уверенной победой "Днепра-1". После таких клубных побед, тем более в еврокубках всегда приятно возвращаться на позитиве.
– Да, конечно. На победах всегда приятно готовиться к матчам не только в сборной, но и в клубе. Да, в “Днепр-1” у нас были поражения в еврокубках и, наконец, мы выиграли благодаря настрою на игру и командной работе. Все отработали на 100%, благодаря чему удалось выиграть этот матч.
– Сегодня первая рабочая тренировка. Какие твои впечатления от начавшихся тактических наработок, схемы – времени много нет.
– Переключились на сборную. Готовимся на все 100% к матчу со Шотландией. Нам нужна только победа.
– Очень мало времени на восстановление из-за интенсивного графика.
– Это наша работа. Это не будет так тяжело. В клубах игры через каждые три дня, так что мы привыкли.
– Мы пока лидеры Лиги наций, но это лидерство нужно еще удержать. Как ты воспринимаешь этот турнир?
– Эмоции зашкаливают, честно скажу. За сборную приятно играть. Буду отдаваться на все 100%. Да, Шотландия и Армения будут на нас готовиться как на лидеров группы, но вся борьба еще впереди.
Я не знаю, почему говорят, что Лига наций – это непрестижно. Играть в каждом турнире под эгидой ФИФА/УЕФА – это большая честь.
– Шотландцы однозначно захотят взять реванш. Как этого не допустить?
– Настроиться нужно на все 100% и отдать все силы и посмотрим, какой будет результат. Будем биться за нашу страну, за наших людей, за ВСУ – благодарим их большое. Освобождение территорий придает нам силы, и мы будем стараться им тоже подарить хорошее настроение”, - сказал Пихаленок.
Отметим, что после трех сыгранных матчей в Лиге наций сборная Украины имеет в активе семь очков и лидирует в своем квартете.
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