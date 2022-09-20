"Нужна только победа". Яремчук - о предстоящей игре с Шотландией

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал подготовку национальной команды к матчу против Шотландии в рамках Лиги наций.

"Хорошо чувствую себя, рад видеть ребят, настроение хорошее. Всегда приятно возвращаться в сборную, тем более в такое время, поэтому счастлив быть здесь. Сложно долго лететь, в день перед матчем будет только одна тренировка. Но условия одинаковы для всех, поэтому будем исходить из ситуации, которая есть. Нужны положительные эмоции для украинцев, нужна только победа.

Все ребята давно играют друг с другом, потому сложностей с адаптацией не будет. Поэтому нужно хорошо подготовиться и принести три очка для Украины. Предыдущий победный матч с Шотландией? Конечно, следует об этом помнить, но никогда не нужно исходить из того, что это тебе поможет. Это история, приятная, конечно, но в прошлом ты не построишь будущее. Поэтому нужно готовиться к предстоящим поединкам с максимальной отдачей. Только тогда придет результат.

Как я всегда говорю, неважно, с кем ты играешь, — перед матчем всегда 50 на 50. Неважно, фаворит ты или аутсайдер. Шотландия — очень сильная сборная, будет сложно, поскольку придет полный стадион, который будет поддерживать свою команду.

Нужно людей сейчас радовать победами, хорошими играми, красивыми голами. Порадовать наших воинов, которые за нас отдают свою жизнь. Потому не может быть никаких оправданий. Когда ты приезжаешь в сборную, то неважно, сколько ты играешь, нужно выходить и отдавать всего себя.

Ситуация на фронте? Я живу новостями, всегда читаю, просто горжусь тем, что я украинец. Гордость за то, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся, у нас сильный президент, сильная армия. Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и продвигаемся. Я надеюсь, что это только начало", – отметил Яремчук.

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.