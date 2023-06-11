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Ярмоленко: Мы никого не боимся, всех уважаем

Национальная сборная Украины
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Украинский вингер прокомментировал предстоящую игру с Германией

Ярмоленко: Мы никого не боимся, всех уважаем

Фото: alainfcae

Новина українською

Андрей Ярмоленко поделился мыслями, относительно предстоящего матча против Германии, а также поблагодарил их за поддержку:

"Я хочу поблагодарить Германию и немецкий народ, который помогает украинцам. Относительно футбола. Конечно, футболистам трудно. Но мы должны быть сильными, потому что мы украинцы. Также мы должны играть в футбол для наших людей и дать им что-то положительное."

Также игрок 33-летний вингер добавил:

"Мы предложим им дисциплину и самоотдачу. Это такие факторы, которые играют большую роль в футболе. Статистика не в нашу пользу, но все случается впервые. Завтра мы выйдем на поле при счете 0:0 и увидим, кто будет сильнее. Мы никого не боимся, всех уважаем. Но также знаем наши сильные качества, самое главное - выполнить то, о чем мы договоримся на теории. И тогда я уверен, что мы покажем качественную игру и у нас будет положительный результат."

Вокруг игрока ходят слухи, относительно перехода в киевское "Динамо". Игрок также их прокомментировал.

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В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии
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