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Вадим Шаблий стал агентом Сергея Реброва
Главный тренер сборной Украины сменил агента
Фото: Сергій Ребров
Наставник сборной Украины Сергей Ребров сменил агента. Об этом сообщает Sport.ua.
Известный украинский тренер стал клиентом агентской компании Prostar Вадима Шаблия. Напомним, что на протяжении многих лет интересы Реброва представлял Шандор Варга. Именно Варга в тренерской карьере способствовал переходу Реброва в "Ференцварош", "Аль Ахли" и "Аль Айн".
С Шаблием также сотрудничает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Под руководством Реброва "сине-желтые" сыграли вничью с Германией, а также обыграли Мальту и Северную Македонию.
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