Ребров: Турнирную таблицу я вообще не видел - нужно сконцентрироваться на каждом матче

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем отбора Евро-2024 с Северной Македонией пообщался с представителями СМИ.

— Все ли футболисты здоровы? Как прошли дни подготовки в Праге?

— Мы очень благодарны Праге и Чехии в целом за возможность тренироваться и провести эту важную игру. Они создали все необходимые условия подготовки. Что касается состава, то, к сожалению, Сергей Кривцов имеет повреждение, которое у него было еще в Америке, и в этом матче он не будет участвовать. С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу и будет тренироваться. Остальные футболисты готовы к завтрашней встрече.

— Насколько сложно адаптировать схему игры без Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко?

– Я не считаю, что это будет очень сложно. У нас есть игроки, которые могут их заменить. Я уверен, что завтра мы сыграем сильнейшим составом, несмотря на травмы некоторых исполнителей. Такие же проблемы есть и у сборной Северной Македонии. Мы в равных условиях.

— Вы рассматриваете вариант с изменением тактической схемы?

– Мы рассматриваем очень много схем, завтра вы все увидите.

— Учитывая ход предыдущего поединка с Северной Македонией, была ли проведена работа над ошибками?

– Это был первый официальный матч для нас, я видел желание игроков. Первая игра – всегда сложная. Очень важно получить уверенность с первых минут. К сожалению, мы ее не получили, пропустили один мяч, другой. Отлично, что мы вернулись во втором тайме. Мы проанализировали эту игру, понимаем, что должны начинать завтрашнюю встречу по-другому. Футболисты это отдают себе отчет, думаю, они будут играть более сконцентрированно.

— В каких кондициях находится Михаил Мудрик? Можем ли мы увидеть его с первых минут?

– Да, можем увидеть. Я очень рад за Михаила, потому что он забил гол, выглядел уверенно в последнее время. Это важно и для его клуба и для сборной. С этими эмоциями он вернется на поле, поможет нам.

- Руслан Малиновский вернулся в состав сборной Украины. Благодаря чему вы его снова вызвали? В каком психологическом и физическом состоянии он прибыл?

— Я знаю Руслана, он всегда приезжает в лагерь сборной с большим удовольствием. Нет разницы — был он в прошлом сборе или нет. Как я уже объяснял, в прошлый раз он не был вызван, поскольку вообще не имел практики. Сейчас он много играет, помогает "Дженоа", поэтому заслуживает вызова в сборную Украины.

— Какие первые мнения возникают у вас, глядя на турнирную таблицу нашей группы?

– Я ее вообще не видел. У нас сейчас семь очков… Я всегда говорил, что нужно сконцентрироваться на каждом матче. Сейчас у нас поединок с Северной Македонией. Не нужно думать, что будет дальше. Надо сделать все возможное, чтобы взять важные три очка и двигаться дальше.

— Насколько вы погружены в происходящие в молодежной сборной процессы? Общаетесь ли с Унаи Мельгосой? Возможно ли, что кто-нибудь из состава «молодежки» сможет попасть в национальную команду?

— Мы всегда контактируем с ним даже после вчерашней игры с Люксембургом, которую мы смотрели. Я согласен с Унаи, что мы создали гораздо больше моментов, чем это было в предыдущей игре с Северной Ирландией. Потому я вижу прогресс в атаке молодежной сборной. Теперь ожидаем игры с Англией. Кандидаты есть и они будут. Унаи контролирует тренировочный процесс, рассказывает мне о кандидатах, которые есть в молодежной сборной.