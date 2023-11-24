Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олег Федорчук: Шансы в матче с Боснией и Герцеговиной - 60 на 40 в пользу Украины
Беспокоит, прежде всего, формат, когда все решается в одном противостоянии
Фото: УАФ
Известный в прошлом футболист, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на
"Еще несколько сезонов назад я бы назвал шансы украинской и боснийской сборных – равными. Но в последнее время ситуация несколько изменилась, считаю, что многолетние лидеры балканцев Миралем Пьянич, Эдин Джеко свои лучшие матчи уже сыграли, тогда, как наша молодежь заметно прибавила и поэтому фавориты, на мой взгляд, украинцы, в процентах, где-то 60 на 40.
Также важно, что у нас еще ветераны не сказали своего последнего слова, а целая группа игроков задействована в топ-чемпионатах и заставляет с собой считаться, наконец, у Украины очень потенциально сильная атака.
Что беспокоит, прежде всего, формат, когда все решается в одном противостоянии. В поединках навылет возможны сюрпризы и далеко не всегда верх берет более сильный. Здесь очень многое будет зависеть от того кто из тренеров возьмет на вооружение более эффективную тактику. Да и сроки проведения гостевого матча не из благоприятных для футболистов из чемпионата УПЛ, где команды в марте только набирают разгон.
Все же, как бы там ни было, я верю в Сергея Реброва и его подопечных, что они учтут каждую мелочь при подготовке и преодолеют боснийский барьер на пути к финальной части Евро-2024", - сказал Федорчук.
Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.
Популярное сейчас
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл
- 21 сборная - на Евро-2024. Положение во всех группах после завершения первого раунда отбора
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года