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Олег Федорчук: Шансы в матче с Боснией и Герцеговиной - 60 на 40 в пользу Украины

Национальная сборная Украины
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Беспокоит, прежде всего, формат, когда все решается в одном противостоянии

Олег Федорчук: Шансы в матче с Боснией и Герцеговиной - 60 на 40 в пользу Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Известный в прошлом футболист, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где сборная Украины померяется силами с Боснией и Герцеговиной.

"Еще несколько сезонов назад я бы назвал шансы украинской и боснийской сборных – равными. Но в последнее время ситуация несколько изменилась, считаю, что многолетние лидеры балканцев Миралем Пьянич, Эдин Джеко свои лучшие матчи уже сыграли, тогда, как наша молодежь заметно прибавила и поэтому фавориты, на мой взгляд, украинцы, в процентах, где-то 60 на 40.

Также важно, что у нас еще ветераны не сказали своего последнего слова, а целая группа игроков задействована в топ-чемпионатах и заставляет с собой считаться, наконец, у Украины очень потенциально сильная атака.

Что беспокоит, прежде всего, формат, когда все решается в одном противостоянии. В поединках навылет возможны сюрпризы и далеко не всегда верх берет более сильный. Здесь очень многое будет зависеть от того кто из тренеров возьмет на вооружение более эффективную тактику. Да и сроки проведения гостевого матча не из благоприятных для футболистов из чемпионата УПЛ, где команды в марте только набирают разгон.

Все же, как бы там ни было, я верю в Сергея Реброва и его подопечных, что они учтут каждую мелочь при подготовке и преодолеют боснийский барьер на пути к финальной части Евро-2024", - сказал Федорчук.

Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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Украина Босния и Герцеговина Олег Федорчук
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Источник:
sport.ua
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