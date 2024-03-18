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Сидорчук и Малиновский присоединились к сборной Украины
Команда Сергея Реброва готовится к важному матчу с боснийцами
Фото: УАФ
Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук и хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский прибыли в расположение сборной Украины на тренировочном сборе в испанской Марбелье.
Вчера в лагерь "сине-желтых" приехали форвард "Жироны" Артем Довбик и вратарь "Реала" Андрей Лунин. В ближайшее время ожидается приезд вингера "Челси" Михаила Мудрика, голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина и защитника "Полесья" Богдана Михайличенко.
Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).
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