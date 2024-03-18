  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сидорчук и Малиновский присоединились к сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук и Малиновский присоединились к сборной Украины

Национальная сборная Украины

Команда Сергея Реброва готовится к важному матчу с боснийцами

Сидорчук и Малиновский присоединились к сборной Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук и хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский прибыли в расположение сборной Украины на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Вчера в лагерь "сине-желтых" приехали форвард "Жироны" Артем Довбик и вратарь "Реала" Андрей Лунин. В ближайшее время ожидается приезд вингера "Челси" Михаила Мудрика, голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина и защитника "Полесья" Богдана Михайличенко.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Читайте такжеБущан объяснил, благодаря чему Лунин выиграл конкуренцию у Кепы в Реале
По теме
yellow-arrow
Шапаренко назвал в процентах уровень своих нынешних кондиций
yellow-arrow
Бущан объяснил, благодаря чему Лунин выиграл конкуренцию у Кепы в Реале
yellow-arrow
Судаков: К 21 марта будем готовы на 100%
Руслан Малиновский Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости