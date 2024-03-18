Бущан объяснил, благодаря чему Лунин выиграл конкуренцию у Кепы в Реале

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился своим мнением по поводу конкуренции между своим партнером по национальной команде Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой в мадридском "Реале".

"Задумывался ли я когда-нибудь, что в будущем мне придется конкурировать за место в составе с основным вратарем "Реала"?

Нет, я не задумывался. Но мне очень приятно, что у меня есть такая компания. Люди играют в топовых клубах, и мне приятно, что они со мной конкурируют за это место.