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Бущан объяснил, благодаря чему Лунин выиграл конкуренцию у Кепы в Реале

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Вратарь "Динамо" высказался об игре своего партнера по сборной

Бущан объяснил, благодаря чему Лунин выиграл конкуренцию у Кепы в Реале

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился своим мнением по поводу конкуренции между своим партнером по национальной команде Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой в мадридском "Реале".

"Задумывался ли я когда-нибудь, что в будущем мне придется конкурировать за место в составе с основным вратарем "Реала"?

Нет, я не задумывался. Но мне очень приятно, что у меня есть такая компания. Люди играют в топовых клубах, и мне приятно, что они со мной конкурируют за это место.

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За счет чего Лунин выиграл конкуренцию у Кепы? Я считаю, что психология сыграла свою вещь. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен. Кепа, мне кажется, приехал и думал, что когда его купили за большие деньги, поэтому он должен играть.

Но играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это изи, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила", – отметил Бущан.

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Украина Георгий Бущан Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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