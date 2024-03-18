Бущан объяснил, благодаря чему Лунин выиграл конкуренцию у Кепы в Реале
Вратарь "Динамо" высказался об игре своего партнера по сборной
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился своим мнением по поводу конкуренции между своим партнером по национальной команде Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой в мадридском "Реале".
"Задумывался ли я когда-нибудь, что в будущем мне придется конкурировать за место в составе с основным вратарем "Реала"?
Нет, я не задумывался. Но мне очень приятно, что у меня есть такая компания. Люди играют в топовых клубах, и мне приятно, что они со мной конкурируют за это место.
За счет чего Лунин выиграл конкуренцию у Кепы? Я считаю, что психология сыграла свою вещь. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен. Кепа, мне кажется, приехал и думал, что когда его купили за большие деньги, поэтому он должен играть.
Но играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это изи, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила", – отметил Бущан.
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