Сборная Украины провела двухсторонку. Выиграли "желтые" благодаря голам Зинченко и Судакова

16 марта сборная Украины провела только одну тренировочную сессию в Марбелье. У команды не было утреннего занятия из-за интенсивной работы вечером.

"Сине-желтые" провели двусторонку. Она проходила в формате игровых серий. Команды были разделены на "желтую" и "синюю".

Во время остановок в игре тренерский штаб производил заметную ротацию внутри каждой из команд. Матч завершился победой "желтой" команды со счетом 2:0. Два решающих гола в конце игрового времени в свой актив записали Александр Зинченко и Георгий Судаков, у которого вышел классный удар в девятку со штрафного.

Известно также, что сегодня, в воскресенье, как и планировалось, шесть представителей молодежной сборной Украины покинут лагерь национальной команды в Марбелье. Они отправятся в Турцию, где будет сбор молодежи.

Как ранее сообщалось, в расположение сборной уже прибыли Виктор Цыганков и Максим Таловеров. Сегодня в команде ожидают приезда Артема Довбика и Андрея Лунина. Роман Яремчук прибудет в Марбелью 18 марта.

Отметим, что 21 марта у команды запланирован матч полуфинала стыков отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Для сборной Украины этот матч будет выездным.