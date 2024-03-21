Плей-офф отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина - Украина 1:2. Стоило лишь перестать бояться

Матч жизни для нашей сборной Украины в конце концов закончился положительно, однако до самой концовки эта встреча больше походила на матч смерти...

В первые минуты наши ребята заметно нервничали. Откровенно не клеилась игра между линиями, из-за чего было трудно выходить из обороны. Старт поединка ознаменовался большим количеством брака и мелких фолов со стороны подопечных Сергея Реброва. Саво Милошевич вернулся к своей любимой формации и выставил на эту встречу три центрбека. Украинский наставник же удивил появлением Бражка в стартовом составе. Этот матч стал дебютным для молодого хавбека "Динамо" за главную команду страны.

Боснийцы в целом действовали достаточно плотно и хорошо перекрывали зоны за своими спинами. Однако, с течением времени футболисты сборной Украины лучше освоились и прибрали мяч к своим ногам. Обе команды, особо, не спешили и перестраховывались. Что вполне читалось и прогнозировалось, так как нерв и мотивация у обеих сторон зашкаливали.

Украинцы доминировали по показателю владения мячом. Но это владение было пресным, поскольку конвертировать этот статистический показатель во что-то кроме верховых подач и прострелов не удавалось. Еще были попытки пристреляться от Судакова и Конопли, но все очень неточно. Желать лучшего заставляло качество газона на "Билино Поле" - игроки обеих сборных нередко поскальзывались, из-за чего часто возникали стыки.

На экваторе первого тайма хозяева сумели отодвинуть игру от своих ворот и заставили понервничать "сине-желтых". Сначала Конопля выбивал из своих ворот, а затем Джеко пробивал из убойной позиции. К счастью, для всей Украины, мяч после удара капитана боснийцев полетел значительно выше ворот Лунина.

Милошевич не соврал перед матчем. Его команда действительно не собиралась играть в контроль мяча и делала ставки на контрвыпады. В первые 45 минут Босния очень хорошо держала структуру и нивелировала практически все наши потуги в последней трети. Снова работал наш злой рок в стыковых матчах: мы превосходим соперника по индивидуальному уровню, однако банально боимся. Первый тайм, откровенно, за командой с Балканского полуострова. Мощно сыграли в обороне и опаснее огрызались у чужих ворот.

Лейтмотив первого тайма: "Минимум моментов, максимум напряжения". Украинской команде очень нужны были оригинальные идеи впереди и тот самый приславутый "Лев матча", который повел бы за собой партнеров.

На старте второй половины украинцы немного активизировались. Однако общий сценарий игры не изменился. Были попытки с фланга Мудрика прорваться к воротам Шехича. В частности, хорошая возможность была у того же Конопли, но фулбек "Шахтера" как следует не попал по мячу. Ну а дальше сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Наши защитники проспали неуклюжий прострел Дедича, который благодаря рикошету превратился во взятие ворот.

Ну теперь команде Сергея Реброва отступать было уже некуда. Нужно было преодолевать страх и демонстрировать характер! Наиболее активным среди наших сборников был Мудрик. Михаил время от времени демонстрировал свою коронную скорость и прорывался на фланге. Однако ничем иным, как неточными прострелами и подачами эти врывания не заканчивались...

Темп матча рос, от этого увеличивалось и количество грубых столкновений. Боснийцы, откровенно, играли на удержание результата. В последние 20 минут хозяева окончательно засели на своей половине, ну а "сине-желтые" пытались зажимать и оказывать давление. Сергей Станиславович в своем традиционном стиле довольно долго не спешил с заменами. Однако, откровенно, свежая кровь напрашивалась в атакующую линию нашей команды.

Выглядело так, что у Боснии и Герцеговины в этот вечер удавалось все задуманное: организованно сыграть в защите, навязать свой темп, забить один мяч, заставить соперника сбиться на простые передачи и закрыться. Замысел Милошевича работал идеально. Работал до 85-й минуты. А дальше произошло нечто невероятное! Украинская сборная и вышедший на замену Роман Яремчук за три минуты перевернули всю игру с ног на голову. Мудрик выполнил верховую передачу из глубины, Конопля прострелил, а форвард "Валенсии" успешно замкнул - 1:1. А уже в следующей атаке тот же Яремчук протащил мяч по левому флангу и точно подал на голову Довбику. Фантастика! Всего за три минуты настроение украинских болельщиков изменилось от абсолютной безнадежности до эйфории. Роман как раз стал тем самым фактором X и "Львом матча".

А дальше уже все было решено. Боснийцы, которые еще до этого полностью перестроились на удержание счета, уже ничего не смогли предложить впереди. Очень тяжелый эмоционально поединок, однако нужный результат есть. Без преувеличения, мы должны были проходить эту Боснию.

У команды Реброва есть и страх, но есть и огромный характер. Идем к финалу, где сыграем против Исландии в Варшаве.

Полуфинал отбора к Евро-2024

21.03.2024. Босния и Герцеговина, Зеница. Стадион "Билино Поле".

Босния и Герцеговина - Украина 1:2

Голы: Матвиенко 56 (автогол) - Яремчук 85, Довбик 88

Сборная Боснии и Герцеговины: Шехич - Колашинац, Гаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич 82) - Газибегович, Крунич (Рахманович 90+2), Хайрадинович (Пьянич 81), Цимирот, Дедич (Чивич 67) - Демирович, Джеко (к).

Запасные: Василь (в), Пирич (в), Башич, Варешанович, Ковачевич, Муякич, Превляк, Пьянич, Рахманович, Табакович, Хусейнбашич, Чивич.

Главный тренер - Саво Милошевич.

Сборная Украины: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Зинченко (к) (Малиновский 76), Бражко (Яремчук 81) - Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк 76) - Довбик (Таловеров 90+2).

Запасные: Бущан (в), Трубин (в), Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Малиновский, Михайличенко, Сидорчук, Таловеров, Тымчик, Шапаренко, Яремчук.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Колашинац 8, Матвиенко 15, Газибегович 26, Конопля 58, Ахмедходжич 79, Ковачевич 90+4

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)