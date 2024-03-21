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Плей-офф отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина - Украина 1:2. Стоило лишь перестать бояться

Национальная сборная Украины
Обновлено

85 минут мучений и нервов

Плей-офф отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина - Украина 1:2. Стоило лишь перестать бояться

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч жизни для нашей сборной Украины в конце концов закончился положительно, однако до самой концовки эта встреча больше походила на матч смерти...

В первые минуты наши ребята заметно нервничали. Откровенно не клеилась игра между линиями, из-за чего было трудно выходить из обороны. Старт поединка ознаменовался большим количеством брака и мелких фолов со стороны подопечных Сергея Реброва. Саво Милошевич вернулся к своей любимой формации и выставил на эту встречу три центрбека. Украинский наставник же удивил появлением Бражка в стартовом составе. Этот матч стал дебютным для молодого хавбека "Динамо" за главную команду страны.

Боснийцы в целом действовали достаточно плотно и хорошо перекрывали зоны за своими спинами. Однако, с течением времени футболисты сборной Украины лучше освоились и прибрали мяч к своим ногам. Обе команды, особо, не спешили и перестраховывались. Что вполне читалось и прогнозировалось, так как нерв и мотивация у обеих сторон зашкаливали.

Украинцы доминировали по показателю владения мячом. Но это владение было пресным, поскольку конвертировать этот статистический показатель во что-то кроме верховых подач и прострелов не удавалось. Еще были попытки пристреляться от Судакова и Конопли, но все очень неточно. Желать лучшего заставляло качество газона на "Билино Поле" - игроки обеих сборных нередко поскальзывались, из-за чего часто возникали стыки.

На экваторе первого тайма хозяева сумели отодвинуть игру от своих ворот и заставили понервничать "сине-желтых". Сначала Конопля выбивал из своих ворот, а затем Джеко пробивал из убойной позиции. К счастью, для всей Украины, мяч после удара капитана боснийцев полетел значительно выше ворот Лунина.

Милошевич не соврал перед матчем. Его команда действительно не собиралась играть в контроль мяча и делала ставки на контрвыпады. В первые 45 минут Босния очень хорошо держала структуру и нивелировала практически все наши потуги в последней трети. Снова работал наш злой рок в стыковых матчах: мы превосходим соперника по индивидуальному уровню, однако банально боимся. Первый тайм, откровенно, за командой с Балканского полуострова. Мощно сыграли в обороне и опаснее огрызались у чужих ворот.

Лейтмотив первого тайма: "Минимум моментов, максимум напряжения". Украинской команде очень нужны были оригинальные идеи впереди и тот самый приславутый "Лев матча", который повел бы за собой партнеров.

На старте второй половины украинцы немного активизировались. Однако общий сценарий игры не изменился. Были попытки с фланга Мудрика прорваться к воротам Шехича. В частности, хорошая возможность была у того же Конопли, но фулбек "Шахтера" как следует не попал по мячу. Ну а дальше сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Наши защитники проспали неуклюжий прострел Дедича, который благодаря рикошету превратился во взятие ворот.

Ну теперь команде Сергея Реброва отступать было уже некуда. Нужно было преодолевать страх и демонстрировать характер! Наиболее активным среди наших сборников был Мудрик. Михаил время от времени демонстрировал свою коронную скорость и прорывался на фланге. Однако ничем иным, как неточными прострелами и подачами эти врывания не заканчивались...

Темп матча рос, от этого увеличивалось и количество грубых столкновений. Боснийцы, откровенно, играли на удержание результата. В последние 20 минут хозяева окончательно засели на своей половине, ну а "сине-желтые" пытались зажимать и оказывать давление. Сергей Станиславович в своем традиционном стиле довольно долго не спешил с заменами. Однако, откровенно, свежая кровь напрашивалась в атакующую линию нашей команды.

Выглядело так, что у Боснии и Герцеговины в этот вечер удавалось все задуманное: организованно сыграть в защите, навязать свой темп, забить один мяч, заставить соперника сбиться на простые передачи и закрыться. Замысел Милошевича работал идеально. Работал до 85-й минуты. А дальше произошло нечто невероятное! Украинская сборная и вышедший на замену Роман Яремчук за три минуты перевернули всю игру с ног на голову. Мудрик выполнил верховую передачу из глубины, Конопля прострелил, а форвард "Валенсии" успешно замкнул - 1:1. А уже в следующей атаке тот же Яремчук протащил мяч по левому флангу и точно подал на голову Довбику. Фантастика! Всего за три минуты настроение украинских болельщиков изменилось от абсолютной безнадежности до эйфории. Роман как раз стал тем самым фактором X и "Львом матча".

А дальше уже все было решено. Боснийцы, которые еще до этого полностью перестроились на удержание счета, уже ничего не смогли предложить впереди. Очень тяжелый эмоционально поединок, однако нужный результат есть. Без преувеличения, мы должны были проходить эту Боснию.

У команды Реброва есть и страх, но есть и огромный характер. Идем к финалу, где сыграем против Исландии в Варшаве.

Полуфинал отбора к Евро-2024

21.03.2024. Босния и Герцеговина, Зеница. Стадион "Билино Поле".

Босния и Герцеговина - Украина 1:2

Голы: Матвиенко 56 (автогол) - Яремчук 85, Довбик 88

Сборная Боснии и Герцеговины: Шехич - Колашинац, Гаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич 82) - Газибегович, Крунич (Рахманович 90+2), Хайрадинович (Пьянич 81), Цимирот, Дедич (Чивич 67) - Демирович, Джеко (к).

Запасные: Василь (в), Пирич (в), Башич, Варешанович, Ковачевич, Муякич, Превляк, Пьянич, Рахманович, Табакович, Хусейнбашич, Чивич.

Главный тренер - Саво Милошевич.

Сборная Украины: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Зинченко (к) (Малиновский 76), Бражко (Яремчук 81) - Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк 76) - Довбик (Таловеров 90+2).

Запасные: Бущан (в), Трубин (в), Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Малиновский, Михайличенко, Сидорчук, Таловеров, Тымчик, Шапаренко, Яремчук.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Колашинац 8, Матвиенко 15, Газибегович 26, Конопля 58, Ахмедходжич 79, Ковачевич 90+4

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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1 голосов
Комментарии
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sasha popov (Новомосковськ)
22.03.2024 в 00:13
Де моя валерьянка? А ось вона "Сартain Morgan".Всех с победой!!!!
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2
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Комментарии 60
sasha popov (Новомосковськ)
22.03.2024 в 00:13
Де моя валерьянка? А ось вона "Сартain Morgan".Всех с победой!!!!
Ответить
2
0
artem06725 (Мариуполь)
22.03.2024 в 00:12
В этом матче уже видна гениальность тренера или нет?
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2
0
Dr. House (Поділля)
22.03.2024 в 00:11
Не було б цієї вистражданої перемоги якби не сейв Луніна при 0:1. Так що Ла-Ліга дійсно порішала
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1
0
Зритель (Харьков)
22.03.2024 в 00:09
Можна по різному ставитися до Ярмоленка та Коноплянки, але зараз у збірній нема гравців навіть такого рівня. Мучилися з Мальтою та Македонією, тепер - з Боснією. Такі ж муки будуть з Ісландією та на Євро, якщо пройдуть.
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1
0
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scorpius (Ck)
22.03.2024 в 00:08
Зубков и Зина это полный пздц, Мудрик - талантливый атлетичный олень, Судакову слишком много авансов пока что, Бражко неплохо, Конопля вовремя включился в конце. Надеюсь Цыгана приведут в чувство хотя б минут на 15.
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2
0
Kaiso Vegas
22.03.2024 в 00:15
Мудрик, насправді, багато хороших виходів робив, але тупо ігнорував відриваючогося Довбика, і в цьому одна з основних відмінностей його та Циганкова, який грає на команду
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0
0
Djibouti (Djibouti)
22.03.2024 в 00:07
А всі помітили як при рахунку 1:2, Боснійці вилікували всі судоми
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5
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
22.03.2024 в 00:06
Мудрик решил матч. Это был решающий пас.
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0
0
vlotko (Броди)
22.03.2024 в 00:05
Старики дали бій, але до кінця їх не вистачило.
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0
0
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Kalyna (Montreal)
22.03.2024 в 00:05
Боже, це якийсь капець. Аж трусить ! Треба пити корвалол. Але я вірила ! Треба відійти, заспокоїтися, а тоді вже писати щось притомне.Вітаю всіх, хто вболівав. Перед матчем з ісландцями заздалегідь нап'юся валер'янки.
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3
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osadob07 (жмеринка)
22.03.2024 в 00:04
і що з цим робити? не гра яа якесь відбувайло
Ответить
4
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Kaiso Vegas
22.03.2024 в 00:03
Матвієнко – як квінтесенція гри усієї команди
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1
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.03.2024 в 00:03
Ну пацани, не можна ж так на наших нервах.... З перемогою всіх нас!
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3
0
Djarik87 (Київська область)
22.03.2024 в 00:03
Гри взагалі ніякої немає. Виграли тупо на переляку що їх заплюють.
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3
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osadob07 (жмеринка)
22.03.2024 в 00:05
а таки б захаркали
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0
0
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Kalyna (Montreal)
22.03.2024 в 00:15
Хай бояться. Шо ж робить ...
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0
0
Romerik (YNWA)
22.03.2024 в 00:02
Валідол - Лев матчу. А так, до нашого голу постійно з-за телевізора махала рукою Греція 2010-го. Таку х*йню просто треба забути. І всю концентрацію на Ісландців. Там якась реінкарнація вікінгів. Всіх з перемогою
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5
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ymscik (Херсон)
22.03.2024 в 00:00
Такое ощущение что на сборах в мини футбол играли, пижонские остановки мяча, непонятные катания, все пешком, ну вымучили победу молодцы!
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3
0
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Вarcelinius
21.03.2024 в 23:58
Фима - лев матча!
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vlotko (Броди)
22.03.2024 в 00:01
Рома - лев матчу.
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1
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Лекарь (село Дарниця)
22.03.2024 в 00:04
Забув ще згадати про низько зрублене дерево, про Зубкова. Я справді зрадів, коли цей пеньОК пішов з поля. І, начебто вінгер, але жодної дії, як від вінгера, я не побачив. Можливо, це такий "тактичний задум" від Серьожки Реброва?
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Карикатурист (Білозерське)
21.03.2024 в 23:57
Я люблю Сірьожу. Тьху, ти, Хоспадє
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Andrumas (Düsseldorf)
21.03.2024 в 23:56
С победой! Сейчас опять будут петь дифирамбы тренерскому гению Реброва, ведь замены сработали, но игра до гола Яремчука была катастрофой! Боснийцы играли острее и интереснее. Надеюсь во Вроцлаве будет другая игра и намного больше тренерских идей
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5
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ВасяКулебяка (Козливка)
21.03.2024 в 23:58
Ніякіх діфірамбів це відскок і вдала заміна. Грали дуже погано.
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10
0
Andrumas (Düsseldorf)
22.03.2024 в 00:00
Абсолютно согласен. Большая удача, что так все хорошо закончилось.
 
0
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ВасяКулебяка (Козливка)
21.03.2024 в 23:55
Яремчук Лев матчу!!
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6
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Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 23:59
Ось тут згоден, на 200%
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ВасяКулебяка (Козливка)
21.03.2024 в 23:54
Пішов поїсти і думав який би гнівний коментарій настрочити. Приходю вже перемагаємо, о нормально
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Американец 2000
21.03.2024 в 23:55
Вредно на ночь есть )))))
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3
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Kalyna (Montreal)
22.03.2024 в 00:07
Людина заїдала стрес )))
 
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scorpius (Ck)
22.03.2024 в 00:00
Нахрена до 85 минуты тянул? Не мог хотя бы в перерыве перекусить?
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C_Ballack (Днепр)
21.03.2024 в 23:53
Какое бревно этот Мудрык. Игра сборной сегодня что то не понятное.... Только комментаторы матча и выделяются.. весь матч слушали какой Судаков и Матвиенко молодец
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Djarik87 (Київська область)
21.03.2024 в 23:58
Матвієнко взагалі молодець. Майже вивів Боснійців на Ісландію
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.03.2024 в 00:03
Матвєй прям красава , ледь не закінчив нашу тягомомину ! Але Ла-Ліга була проти .
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4
0
C_Ballack (Днепр)
22.03.2024 в 00:06
Полностью с вами ребята согласен
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0
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Американец 2000
21.03.2024 в 23:53
Я чуть не родил (((((((Нервы на пределе ((((Хорошо то что хорошо всё заканчивается !!!Всех с тяжёлой победой !!!
sticker
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scorpius (Ck)
21.03.2024 в 23:52
Игра - мрак, но "отскочили". Исландцы переехали евреев - не удивлюсь, если мы с такой игрой им влетим.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2024 в 23:49
Йййєс ! Ла-ліга рулить , Мудрик красава ! Всіх притомних українців - з перемогою !
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2
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efim423 (odessa)
21.03.2024 в 23:51
ага особенно в последние 15 минут , единалдо обыкновенный
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2024 в 23:56
Я написав - "притомних" !
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2024 в 23:59
Я ж написав - "притомних" !
 
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C_Ballack (Днепр)
21.03.2024 в 23:58
Это шутка про Мудрыка? Любой адекватный украинец видел что это плуг матча.
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efim423 (odessa)
22.03.2024 в 00:03
яремчук аж бежать не хотел , потому что у мудрика мяч ,фиг поделится
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.03.2024 в 00:08
А хто ж філігранну діагональ на рижого перед першим голом дав !? Снайпер-Матвієнко ?
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.03.2024 в 00:14
А хто ж тоді на фоні Мудрика ( хоча як не в сильному захваті від сьгоднішнньої його гри ) Матвей , Судак і Зубков ?! Присто пустота !
 
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C_Ballack (Днепр)
22.03.2024 в 00:15
За весь матч 1 передача? А сколько запорных эпизодов?
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Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 23:48
Сергій Станіславович молодець, усіх перехитрив! Зіна грає правого вінгера, Забарний грає в центрі поля щось на зразок опорника, а Судаков з Мудриком два вільних художника, грають, що хочуть. Все добре, що добре закінчується. Але, гра збірної викликає багато питань. З такою грою проти стійких ісландців буде вкрай важко
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4
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Arnart (Астрахань)
21.03.2024 в 23:47
Всех болельщиков сборной Украины поздравляю с победой!
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7
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C_Ballack (Днепр)
21.03.2024 в 23:59
Спасибо, но играли как г#вно
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Mexxxxx (Просяная)
21.03.2024 в 23:46
Жалкое зрелище в начале от боснийцев, никто не поет гимн, стоят думают свое, ни родины, ни гордости.Такое же жалкое зрелище было от нашей игры. Хваленный тренер-спаситель Ребров выпустил команду примерно с такой установкой - идите играйте как получится, там на месте сориентируетесь и сыграетесь по ходу, короче придумаете что-то, они ж слабее нас. Они так и сыграли, пешком мяч катали, не знали что делать на поле, а бойцовских качеств отродясь не было.Ну а что это было за игра, в атаку пошли, даже рядом нет, сыграли организовано от защиты тоже нет,сыграли в контроль мяча, та куда там, может сыграли в фланговый футбол, нет. В какой, в никакой сыграли.Понятно, что на первой странице наших тренерских методичек написано - всегда играйте медленно, всегда играйте вторым номером, потому что мы всех боимся, одних очень других терпимо, и как озвучил комментатор - играйте возле своих ворот, а там впереди что-то придумается само собой, один как-то забьется. Забился.Ну а когда после пропущенного продолжили катать неспешно мяч в основном поперек поля и назад, первый удар в створ на 78 минуте, то стало понятно - сегодня никакущая Босния может вынести приговор всему нашему футболу этого времени. А нам останется слушать извинения наших игроков, и объяснения по какой причине они так и не захотели хотя бы бегать по полю.Сегодня повезло, но дальше с такой игрой никаких вариантов.
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Вarcelinius
21.03.2024 в 23:49
Та ты достал уже. Жалкое зрелище, жалкое зрелище... И охота было вот это столько писать... пздц блъ.
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Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 23:50
Пшелнах
 
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Mexxxxx (Просяная)
21.03.2024 в 23:53
Так надо было столько не читать. А если понравилось увиденное, то это ж такое, каждый футбол понимает по-своему.
 
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Вarcelinius
21.03.2024 в 23:54
Тюю... Лекарь, ты шо здурив чи шо, я если тебя пошлю, так блъ ох.уеешь. Следи за базаром, селюк.
 
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Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 23:56
Від тебе, кончене, жодного аналізу ніколи не бачив. Тому, йди лісом, блохаста наволоч. І не тобі мене посилати, жертва ветеринару
 
1
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Вarcelinius
22.03.2024 в 00:13
Говоришь не мне тебя уё@ка посылать? Слышь ты, животина е@ливая, а кого ты нах первым послал? К тебе недоноску, кто то обращался? Ты я смотрю тут вообще припух чертулай. Анализов ты от меня никогда не видел говоришь? А шо на испанской ветке ты в глазки долбишься? Чм0 дебильное блъ... Пошёл НА Х У Й уе@анище!
 
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Arnart (Астрахань)
21.03.2024 в 23:49
Я думаю Исландия вам по зубам.
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slayer (Odessa)
22.03.2024 в 00:01
Ребров начудил с составом. зачем обкатывать новичков в решающем матче?!
 
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Kalyna (Montreal)
22.03.2024 в 00:12
А що ви робите на нашому сайті ? І не полінувалися ж зареєструватися.
 
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Wieniawski (Калуш)
22.03.2024 в 00:08
у гімну боснії немає слів
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