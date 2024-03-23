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Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава
Долго в Сараево команда не задерживалась
УАФ/Андрій Ющак
Сборная Украины сразу же на следующий день после матча против Боснии и Герцеговины отправилась в Польшу. Команда в 13:00 прибыла в Познань, откуда еще 40 минут ехала в город Опаленица.
Там расположена гостиница, вблизи которой сразу же есть футбольные поля высокого качества и условия для восстановления.
В комплексе есть большой бассейн и условия для фитнес-тренировок самого высокого профессионального уровня. Интересно, что комнаты для встреч в отеле имеют названия известных европейских клубов, в том числе один из них носит название "Динамо" (Киев).
Сборники провели вчера вечернюю тренировку в двух группах. 11 футболистов основного состава матча против Боснии и Герцеговины имели возможность провести фитнес-тренировку в зале, восстановить кондиции в бассейне, а также выполнить комплекс восстановительных процедур.
В то же время остальная команда провела тренировку на одном из газонов вблизи гостиницы. После пробежки, разминки и упражнений на технику приема и контроля мяча игроки выполняли задания тренерского штаба в формате игровых серий. В завершение тренировки сборники также поработали в "станциях" с завершающими ударами. После достаточно интенсивной работы у этой группы игроков также были восстановительные процедуры.
В городке Опаленица, расположенном в 170 километрах от стадиона во Вроцлаве, команда проведет следующие два дня.
Матч против Исландии запланирован на 26 марта на "Тарчинской Арене". Старт встречи будет в 21:45 по киевскому времени.
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