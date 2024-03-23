  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава

Национальная сборная Украины

Долго в Сараево команда не задерживалась

Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава

УАФ/Андрій Ющак

Новина українською

Сборная Украины сразу же на следующий день после матча против Боснии и Герцеговины отправилась в Польшу. Команда в 13:00 прибыла в Познань, откуда еще 40 минут ехала в город Опаленица.

Там расположена гостиница, вблизи которой сразу же есть футбольные поля высокого качества и условия для восстановления.

В комплексе есть большой бассейн и условия для фитнес-тренировок самого высокого профессионального уровня. Интересно, что комнаты для встреч в отеле имеют названия известных европейских клубов, в том числе один из них носит название "Динамо" (Киев).

Сборники провели вчера вечернюю тренировку в двух группах. 11 футболистов основного состава матча против Боснии и Герцеговины имели возможность провести фитнес-тренировку в зале, восстановить кондиции в бассейне, а также выполнить комплекс восстановительных процедур.

В то же время остальная команда провела тренировку на одном из газонов вблизи гостиницы. После пробежки, разминки и упражнений на технику приема и контроля мяча игроки выполняли задания тренерского штаба в формате игровых серий. В завершение тренировки сборники также поработали в "станциях" с завершающими ударами. После достаточно интенсивной работы у этой группы игроков также были восстановительные процедуры.

Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава - изображение 1
Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава - изображение 2
Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава - изображение 3
Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава - изображение 4
Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава - изображение 5
Сборная Украины провела первую тренировку в Польше. Пока на большом расстоянии от Вроцлава - изображение 6

В городке Опаленица, расположенном в 170 километрах от стадиона во Вроцлаве, команда проведет следующие два дня.

Матч против Исландии запланирован на 26 марта на "Тарчинской Арене". Старт встречи будет в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
yellow-arrow
Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
yellow-arrow
"Вам нужно сделать выводы". Шевченко после победы над Боснией зашел в раздевалку сборной Украины
Украина Босния и Герцеговина Исландия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости