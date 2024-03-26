Буряк: Если Мудрик и Судаков хотят, чтобы их признавали лидерами, нужно показывать стабильность

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о лидерах национальной команды в матче плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Исландии.

"Есть вопросы по Цыганкову, насколько он готов играть. Зинченко много пропустил и чувствовалось, что у него не хватало игровой практики. Но один Зинченко – это пол беды, главное, чтобы еще не добавились другие игроки, которые будут выпадать. В решающей игре это будет непростительно.

Судаков и Мудрик? Все футболисты основы сборной уже завоевали себе имя и от них многое ждут. Если они хотят, чтобы их признавали, нужно показывать стабильность. Не может топ-футболист сыграть одну игру, затем пропасть на три.

Вижу ли я в этой сборной лидера Ярмоленко и Степаненко? Ярмоленко есть Ярмоленко. Когда он играет в сборной и "Динамо", это одна команда, когда не играет – совсем другая. Он и Степаненко на протяжении многих лет доказывали свое мастерство. С ними нашей сборной было проще.

Ярмоленко уже сыграл за "Динамо" в товарищеском матче, забил два мяча. Я видел эту игру. Думал, состояние Ярмоленко хуже, но он хорошо выглядел", - сказал Буряк.