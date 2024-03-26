  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Буряк: Если Мудрик и Судаков хотят, чтобы их признавали лидерами, нужно показывать стабильность
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буряк: Если Мудрик и Судаков хотят, чтобы их признавали лидерами, нужно показывать стабильность

Национальная сборная Украины
Обновлено

Не может топ-футболист сыграть одну игру, затем пропасть на три

Буряк: Если Мудрик и Судаков хотят, чтобы их признавали лидерами, нужно показывать стабильность

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о лидерах национальной команды в матче плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Исландии.

"Есть вопросы по Цыганкову, насколько он готов играть. Зинченко много пропустил и чувствовалось, что у него не хватало игровой практики. Но один Зинченко – это пол беды, главное, чтобы еще не добавились другие игроки, которые будут выпадать. В решающей игре это будет непростительно.

Судаков и Мудрик? Все футболисты основы сборной уже завоевали себе имя и от них многое ждут. Если они хотят, чтобы их признавали, нужно показывать стабильность. Не может топ-футболист сыграть одну игру, затем пропасть на три.

Вижу ли я в этой сборной лидера Ярмоленко и Степаненко? Ярмоленко есть Ярмоленко. Когда он играет в сборной и "Динамо", это одна команда, когда не играет – совсем другая. Он и Степаненко на протяжении многих лет доказывали свое мастерство. С ними нашей сборной было проще.

Ярмоленко уже сыграл за "Динамо" в товарищеском матче, забил два мяча. Я видел эту игру. Думал, состояние Ярмоленко хуже, но он хорошо выглядел", - сказал Буряк.

Напомним, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной
yellow-arrow
Матвиенко впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой
yellow-arrow
Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Украина Леонид Буряк Исландия Виктор Цыганков Михаил Мудрик Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости