Эдмар: Горжусь тем, что принял украинское гражданство

Бывший игрок сборной Украины и ряда украинских клубов Эдмар обратился к россиянам:

"Хочу обратиться к вам, люди из россии, которые не понимают, что происходит в Украине. Люди умирают, им страшно. Они не знают, что будет завтра.

Прежде всего, не верьте тому, что говорят. Думайте о своем будущем, о своих детях, о семье.

Хочу сказать, что я горжусь тем, что принял украинское гражданство", – сказал Эдмар.