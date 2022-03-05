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Эдмар: Горжусь тем, что принял украинское гражданство

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Также он обратился к россиянам

Эдмар: Горжусь тем, что принял украинское гражданство

telegraf.com.ua/Автор невідомий

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и ряда украинских клубов Эдмар обратился к россиянам:

"Хочу обратиться к вам, люди из россии, которые не понимают, что происходит в Украине. Люди умирают, им страшно. Они не знают, что будет завтра.

Прежде всего, не верьте тому, что говорят. Думайте о своем будущем, о своих детях, о семье.

Хочу сказать, что я горжусь тем, что принял украинское гражданство", – сказал Эдмар.

Напомним, что Эдмар приехал в Украину еще в 2002 году, став игроком симферопольской "Таврии". Также он выступал в составах "Металлиста", "Днепра" и "Металлиста 1925".

Также полузащитник, родившийся в Бразилии, в 2011 году принял украинское гражданство и дебютировал в матче против Швеции. В общей сложности на его счету один гол и три ассиста в 15 поединках в сине-желтой футболке.

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В статье: Эдмар война с Россией
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