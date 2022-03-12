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Обращение Усика к оккупантам: Мы на своей земле! Мы отстроим нашу Украину!

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Боксер также поддержал жителей Украины

Обращение Усика к оккупантам: Мы на своей земле! Мы отстроим нашу Украину!

Фото: Boxing News

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Александр Усик записал обращение к российским оккупантам, а также к гражданам России:

"Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками.

Разрушая наши больницы, школы и целые города!

При этом, цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то «спецоперация» и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам".

Легендарный боксер также поддержал всех украинцев, борющихся за свободу своей страны:

"Мы на своей земле!

На своей православной Украинской Земле!

Мы отстроим нашу Украину!

Дорогие друзья!

Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны - большое спасибо!"

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В статье: Александр Усик война с Россией
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