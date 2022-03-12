Обращение Усика к оккупантам: Мы на своей земле! Мы отстроим нашу Украину!
Боксер также поддержал жителей Украины
Фото: Boxing News
Украинский боксер Александр Усик записал обращение к российским оккупантам, а также к гражданам России:
"Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками.
Разрушая наши больницы, школы и целые города!
При этом, цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то «спецоперация» и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам".
Легендарный боксер также поддержал всех украинцев, борющихся за свободу своей страны:
"Мы на своей земле!
На своей православной Украинской Земле!
Мы отстроим нашу Украину!
Дорогие друзья!
Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны - большое спасибо!"
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