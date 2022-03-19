Бывший тренер Шахтера: Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру остро высказался о мировых чиновниках, недостаточно сильно противостоящих российским захватчикам:

“Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или другом. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не можем остановить это безумие. Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так.

На этой неделе я видел самых высоких чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Хватит! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать повседневные проблемы.

То, что показывают на ТВ, что я вижу в сообщениях от друзей о том, что происходит в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может произойти со страной, так любящей свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, столь открытом для мира? Я думаю об этом, тем более что новая информация появляется каждую секунду. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить только отчаянным стремлением к власти, несмотря на человеческие жизни”, - сказал Каштру.