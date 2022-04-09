Европейский инвестиционный банк выделит 4 млрд евро для помощи украинским беженцам
Наши соотечественники будут обеспечены
Getty Images
Европейский инвестиционный банк готовит программу финансирования в 4 млрд евро, которая поможет странам-членам ЕС принимать украинских беженцев, бегущих от войны.
Финансирование в 4 млрд евро будет предоставляться на 2022 и 2023 годы, и поможет городам и регионам ЕС в удовлетворении неотложных инвестиционных потребностей и решении проблем, связанных с принятием и интеграцией перемещенных из Украины лиц.
Новая программа ожидает утверждения Советом директоров ЕИБ. Эти средства будут направлены на развитие ключевой социальной инфраструктуры для предоставления услуг для украинских беженцев, в частности – жилья, школ, больниц и детских садов.
Популярное сейчас
- УЕФА предложила результат одного матча Шотландия – Украина отнести и к отбору на ЧМ, и к ЛН - СМИ
- Ракицкий вскоре вернется в Шахтер
- Россияне атаковали ракетами райцентр Полтавской области. Есть пострадавшие
- В Латвии мужчина вышел на пикет с флагом Украины - на него налетели фанаты "русского мира"
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
Новости по теме
- 23:39 Украинские ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций
- 23:17 Украинские Зеленский о встрече с еврочиновниками: Поговорили о санкциях, их недостаточно. Нужно полное энергетическое эмбарго
- 21:55 Украинские Объявлены новые санкции ЕС в отношении россии: против олигархов, дочерей путина и отдельных банков