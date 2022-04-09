Европейский инвестиционный банк выделит 4 млрд евро для помощи украинским беженцам

Европейский инвестиционный банк готовит программу финансирования в 4 млрд евро, которая поможет странам-членам ЕС принимать украинских беженцев, бегущих от войны.

Финансирование в 4 млрд евро будет предоставляться на 2022 и 2023 годы, и поможет городам и регионам ЕС в удовлетворении неотложных инвестиционных потребностей и решении проблем, связанных с принятием и интеграцией перемещенных из Украины лиц.

Новая программа ожидает утверждения Советом директоров ЕИБ. Эти средства будут направлены на развитие ключевой социальной инфраструктуры для предоставления услуг для украинских беженцев, в частности – жилья, школ, больниц и детских садов.