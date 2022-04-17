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ЕС выделил еще 45 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

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ЕС выделил еще 45 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

Фото из открытых источников

Новина українською

ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России против Украины. 45 миллионов евро предусмотрены на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов евро – в Молдове.

Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достигает 143 миллионов евро. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 млрд. евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии на прошлой неделе.

Новое финансирование должно удовлетворить насущные гуманитарные нужды путем предоставления неотложной медицинской помощи, доступа к безопасной питьевой воде и гигиене, защиты и денежной помощи.

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В статье: война с Россией Евросоюз
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