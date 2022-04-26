ООН: В ходе встречи генсека ООН и путина последний дал согласие на эвакуацию мирных жителей из Азовстали
Пойдет ли дело дальше слов?
Азовсталь, фото - Getty Images
Сегодня, 26-го апреля, в москве состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и президента страны-террористки россии. По итогу встречи ООН докладывает о принципиальном согласии путина на эвакуацию мирных людей с завода "Азовсталь", который (завод) остается последним бастионом в окруженном россиянами Мариуполе.
"В москве Генерального секретаря ООН принял президент россии.
Во время встречи тет-а-тет президент путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей из завода "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Добавим, что в ходе этой встречи путин заявил генсеку ООН, что в Мариуполе сейчас боевые действия не ведутся.
Популярное сейчас
- Беспощадный русский мир. Жуткое ВИДЕО из района Харькова, по которому бьют россияне
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки