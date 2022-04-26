ООН: В ходе встречи генсека ООН и путина последний дал согласие на эвакуацию мирных жителей из Азовстали

Сегодня, 26-го апреля, в москве состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и президента страны-террористки россии. По итогу встречи ООН докладывает о принципиальном согласии путина на эвакуацию мирных людей с завода "Азовсталь", который (завод) остается последним бастионом в окруженном россиянами Мариуполе.

"В москве Генерального секретаря ООН принял президент россии. Во время встречи тет-а-тет президент путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей из завода "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Добавим, что в ходе этой встречи путин заявил генсеку ООН, что в Мариуполе сейчас боевые действия не ведутся.