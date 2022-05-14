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МИД РФ: Вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза

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(1 голосов)

Украина может получить статус кандидата на членство уже в июне

МИД РФ: Вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что если ЕС примет Украину в организацию, то это станет концом Евросоюза:

"Если Евросоюз примет реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, несовместимая с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чисто геополитикой".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что страна рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС не позднее июня 2022 года.

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В статье: Украина Евросоюз
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Комментарии (6)
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JudgeDredd (Киев)
14.05.2022 в 19:44
І щоби ти розуміло в тих європейських цінностях
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0
0
aleks68
14.05.2022 в 18:51
вы лучше своей ...... паРАШЕЙ займитесь упоротые ......скоро резать друг друга будете твари
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2022 в 18:36
Кого вже там цікавить та предсмертна агонія рашистів?
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
14.05.2022 в 18:21
Бомбят они нас, но фашисты и нацисты почему-то мы, а не они.Это как если бы порноактриса читала мораль про нравственность монашке
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+1
0
avatar
Zaragoza
14.05.2022 в 18:15
Рашист тупой
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.05.2022 в 17:57
Клоуна забули спитати, який в себе під сракою не бачить нацизму
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+2
0

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