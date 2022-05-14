МИД РФ: Вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза
Украина может получить статус кандидата на членство уже в июне
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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что если ЕС примет Украину в организацию, то это станет концом Евросоюза:
"Если Евросоюз примет реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, несовместимая с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чисто геополитикой".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что страна рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС не позднее июня 2022 года.
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