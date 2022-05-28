ЕС обсудит создание военно-морской миссии для возможности украинского аграрного экспорта

ЕС рассмотрит возможность создания военно-морской миссии по освобождению от российской блокады украинского аграрного экспорта.

Отмечается, что саммит лидеров ЕС в понедельник в Брюсселе рассмотрит проблему роста голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы облегчить вывоз зерна, накопившегося в украинских элеваторах и портах. Обсуждается даже возможность запуска морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через заминированное Черное море, в котором расположены российские корабли и подлодки.