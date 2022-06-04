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россияне завозят в школы Мариуполя российские учебники

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(1 голосов)

А "умные доски" вывозят в Донецк

россияне завозят в школы Мариуполя российские учебники

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне всеми силами пытаются начать образовательный процесс в учебных заведениях оккупированного города.

"Оккупанты по поддержке "государственных волонтеров" продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время вчера завезено 5 тыс. учебников.

русский язык, русская литература, русская история, природа родного края для начальной и средней школы. Вместо этого вывезены все украиноязычные учебники, которые были в наличии в школьной библиотеке. Кроме украиноязычных учебников по школам демонтированы все "умные доски" и вместе с учебниками направлены в Донецк.

Налогоплательщики Мариуполя снова обеспечили повышение качества жизни доннетчан, теперь в образовании. Интересный факт. Количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в Мариуполе", - говорится в сообщении.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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Источник:
Андрющенко Time

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 17:10
Пох*ярять вони назад в чорних пакетах, разом зі свинособачими букварями...
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