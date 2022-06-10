Замглавы военной разведки Украины: Мы проигрываем россии с точки зрения артиллерии

На Донбассе идет "артиллерийская война" и Украина проигрывает в данном противостоянии россии. Об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. По его словам, Украина использует 5000-6000 артиллерийских снарядов в день.

"Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО калибра 155. Европа также поставляет снаряды более низкого калибра, но поскольку в Европе они заканчиваются, количество становится меньше. На передовой теперь будет решаться будущее, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что они имеют".