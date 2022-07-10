Целью россиян на Донбассе сейчас является трасса Харьков - Донецк, - Британская разведка
Враг пытается продвинуться вглубь региона
Сергей Гайдай Telegram
Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, станет важной целью для россии, которая пытается продвинуться в Донецкой области. Об этом говорится в разведывательном смотре министерства обороны Британии.
"Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и району Лисичанска на востоке. Российские силы, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.
Кроме того, контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области", - заявила британская разведка.
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