  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Целью россиян на Донбассе сейчас является трасса Харьков - Донецк, - Британская разведка
В тренде

Целью россиян на Донбассе сейчас является трасса Харьков - Донецк, - Британская разведка

Общие новости
(1 голосов)

Враг пытается продвинуться вглубь региона

Целью россиян на Донбассе сейчас является трасса Харьков - Донецк, - Британская разведка

Сергей Гайдай Telegram

Новина українською

Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, станет важной целью для россии, которая пытается продвинуться в Донецкой области. Об этом говорится в разведывательном смотре министерства обороны Британии.

"Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и району Лисичанска на востоке. Российские силы, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.

Кроме того, контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области", - заявила британская разведка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: донбасс война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DefenceHQ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде