Эдмар: Украина притягивает, потому что это страна, которая все дала мне

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" Эдмар высказался на счет российской агрессии против Украины.

"С первого дня от полномасштабного российского вторжения читаю новости из Украины по утрам. У меня остается тесть там. Не хочет оттуда уезжать. Очень волнуюсь и за него, и за всех украинцев. Очень хочу помогать Украине, делаю это насколько есть возможность. Украина притягивает, потому что это страна, которая все дала мне. И карьеру, и семью", - сказал Эдмар.

Напомним, что Эдмар приехал в Украину еще в 2002 году, став игроком симферопольской "Таврии". Также он выступал в составах "Металлиста", "Днепра" и "Металлиста 1925".

Также полузащитник, родившийся в Бразилии, в 2011 году принял украинское гражданство и дебютировал в матче против Швеции. В общей сложности на его счету один гол и три ассиста в 15 поединках в сине-желтой футболке.