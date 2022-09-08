Украина уступает в четвертьфинале ЧМ по волейболу и покидает турнир

Сборная Украины по волейболу не смогла впервые в истории пробиться в четвёрку лучших команд на Чемпионате мира.

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В начале встречи ощущался мандраж обеих команд: одни и другие ошибались в подачах. Быстрее собраться удалось нашим ребятам, организовавшим себе отрыв в шесть очков, которого хватило для победы.

Во втором сете оба соперника долго преследовали друг друга. На рывок в три-четыре мяча словенцев мы отвечали своим. Так шло почти до завершения партии. К сет-болам первыми добрались словенцы. Два первых мяча на сет наши ребята отыграли, однако третий Словения, которая является одной из стран-хозяек ЧМ, реализовала.



Фото: volleyballworld.com / Автор невідомий

По ходу третьей партии обе сборные также долгое время не отпускали друг друга. Но финал сета лучше был у Словении, которая на моральном подъеме довела дело до победы.

Четвертый сет стал последним во встрече. Первый мяч остался за нашими ребятами, однако хозяева после этого взяли три розыгрыша подряд. Казалось, это начало конца, но подопечные Угиса Крастиньша собрались и смогли сравнять счет. Однако больше одного мяча преимущества получить нам не удавалось. Ближе к завершению сета создавалось впечатление, что наша команда смирилась с поражением. Но Крастиньш во время одного из тайм-аутов смог немного оживить ребят. Увы, к тому времени разрыв в счёте был уже в сем баллов - отыграть такое очень сложно. Украинцы совершили героический рывок и отыграли четыре из пяти матч-боллов, но не последний мяч отставания.

Сборная Украины покидает Чемпионат мира 2022 года по волейболу. Обидно, но попадание в четвертьфинал уже лучший результат в истории для нашей команды.

ЧМ по волейболу. Четвертьфинал

Словения – Украина 3:1

(18:25, 26:24, 25:19, 25:23)