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Европейские клубы по инициативе Шахтера за неделю собрали для Украины 100 генераторов

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И сборы продолжаются

Европейские клубы по инициативе Шахтера за неделю собрали для Украины 100 генераторов

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Донецкий "Шахтер" совместно с The European Football for Development Network (EFDN) собрали уже 100 генераторов для помощи Украине.

Именно донецкий клуб выступил с данной инициативой, а EFDN ее поддержала. Благодаря данному проекту в течение первой недели было собрано уже 100 генераторов.

К инициативе приобщились таккие клубы как "Легия", "Вердер", "Бенфика", "Реал", "Фейеноорд", "Селтик" и "Рейнджерс", а также Жуниор Мораес и Пауло Фонсека.

Первая партия генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Полученные устройства будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на "Арене Львов", а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране.

Сбор продолжается! Горняки призывают футбольные клубы со всего мира приобщиться к помощи украинцам.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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