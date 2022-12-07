Европейские клубы по инициативе Шахтера за неделю собрали для Украины 100 генераторов
И сборы продолжаются
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Донецкий "
Именно донецкий клуб выступил с данной инициативой, а EFDN ее поддержала. Благодаря данному проекту в течение первой недели было собрано уже 100 генераторов.
К инициативе приобщились таккие клубы как "Легия", "Вердер", "Бенфика", "Реал", "Фейеноорд", "Селтик" и "Рейнджерс", а также Жуниор Мораес и Пауло Фонсека. ⠀
Первая партия генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Полученные устройства будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на "Арене Львов", а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране.
Сбор продолжается! Горняки призывают футбольные клубы со всего мира приобщиться к помощи украинцам.
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