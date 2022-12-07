Европейские клубы по инициативе Шахтера за неделю собрали для Украины 100 генераторов

Донецкий " Шахтер " совместно с The European Football for Development Network (EFDN) собрали уже 100 генераторов для помощи Украине.

Именно донецкий клуб выступил с данной инициативой, а EFDN ее поддержала. Благодаря данному проекту в течение первой недели было собрано уже 100 генераторов.

К инициативе приобщились таккие клубы как "Легия", "Вердер", "Бенфика", "Реал", "Фейеноорд", "Селтик" и "Рейнджерс", а также Жуниор Мораес и Пауло Фонсека. ⠀

Первая партия генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Полученные устройства будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на "Арене Львов", а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране.

Сбор продолжается! Горняки призывают футбольные клубы со всего мира приобщиться к помощи украинцам.