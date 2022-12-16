Россия вряд ли будет иметь большой успех в наступлении на север Украины зимой 2023 года, - ISW
Украина сохранила инициативу на поле боя
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Институт изучения войны (ISW) подготовил новый анализ ситуации в войне в Украине. По мнению аналитиков института, новое наступление из Беларуси в начале 2023 года маловероятно, что будет успешным.
- Цели президента России Владимира Путина в Украине не изменились: он продолжает преследовать максималистические цели в Украине, используя многочисленные механизмы, направленные на то, чтобы заставить украинцев вести переговоры на российских условиях и, вероятно, сделать превентивные уступки очень благоприятными для России.
- Путин использует одновременно военные усилия для достижения своей цели завоевания Украины и обеспечения большой территориальной выгоды: нынешнее наступление России в Донецкой области, особенно в направлении Бахмута и в районе города Авдеевка, и продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по критической украинской инфраструктуре призвана создать реальность которая, вероятно, потребует от Украины стать основой для переговоров.
- Эти два военных усилия не в состоянии принудить Украину к переговорам или пойти на уступки. Украина сохранила инициативу на поле боя после двух последовательных контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях.
- Очень маловероятно, что российские силы смогут захватить Киев, даже если российские силы снова начнут наступление из Беларуси. Российские силы вряд ли будут иметь больший успех в наступлении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года. Российские обычные силы сильно деградируют и не обладают боевой силой, которую они имели в феврале 2022 года. Российские силы потеряли более 70 000 кв км оккупированной территории с момента отказа от наступления на Киев. Пока российские силы в Бахмуте продвигаются не более 100-200 метров в день после того, как сделали его своей ключевой целью. У России нет преимущества в воздухе, не говоря уже о верховенстве в украинском воздухе, и в значительной степени исчерпала свой арсенал точных боеприпасов. Украинские силы со своей стороны подготовили значительную оборону на севере Украины и сейчас лучше готовы защищаться, чем в феврале 2022 года. Местность у белорусско-украинской границы не способствует маневренной войне и возможным маршрутам вторжения из Беларуси в Киев, которые проходят через оборонные пункты в зоне отчуждения Чернобыля, учитывая, какой опыт защиты сейчас имеют украинские силы.
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