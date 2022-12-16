Россия вряд ли будет иметь большой успех в наступлении на север Украины зимой 2023 года, - ISW

Институт изучения войны (ISW) подготовил новый анализ ситуации в войне в Украине. По мнению аналитиков института, новое наступление из Беларуси в начале 2023 года маловероятно, что будет успешным.

Цели президента России Владимира Путина в Украине не изменились : он продолжает преследовать максималистические цели в Украине, используя многочисленные механизмы, направленные на то, чтобы заставить украинцев вести переговоры на российских условиях и, вероятно, сделать превентивные уступки очень благоприятными для России.

: он продолжает преследовать максималистические цели в Украине, используя многочисленные механизмы, направленные на то, чтобы заставить украинцев вести переговоры на российских условиях и, вероятно, сделать превентивные уступки очень благоприятными для России. Путин использует одновременно военные усилия для достижения своей цели завоевания Украины и обеспечения большой территориальной выгоды : нынешнее наступление России в Донецкой области, особенно в направлении Бахмута и в районе города Авдеевка, и продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по критической украинской инфраструктуре призвана создать реальность которая, вероятно, потребует от Украины стать основой для переговоров.

: нынешнее наступление России в Донецкой области, особенно в направлении Бахмута и в районе города Авдеевка, и продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по критической украинской инфраструктуре призвана создать реальность которая, вероятно, потребует от Украины стать основой для переговоров. Эти два военных усилия не в состоянии принудить Украину к переговорам или пойти на уступки. Украина сохранила инициативу на поле боя после двух последовательных контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях.

Очень маловероятно, что российские силы смогут захватить Киев, даже если российские силы снова начнут наступление из Беларуси. Российские силы вряд ли будут иметь больший успех в наступлении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года. Российские обычные силы сильно деградируют и не обладают боевой силой, которую они имели в феврале 2022 года. Российские силы потеряли более 70 000 кв км оккупированной территории с момента отказа от наступления на Киев. Пока российские силы в Бахмуте продвигаются не более 100-200 метров в день после того, как сделали его своей ключевой целью. У России нет преимущества в воздухе, не говоря уже о верховенстве в украинском воздухе, и в значительной степени исчерпала свой арсенал точных боеприпасов. Украинские силы со своей стороны подготовили значительную оборону на севере Украины и сейчас лучше готовы защищаться, чем в феврале 2022 года. Местность у белорусско-украинской границы не способствует маневренной войне и возможным маршрутам вторжения из Беларуси в Киев, которые проходят через оборонные пункты в зоне отчуждения Чернобыля, учитывая, какой опыт защиты сейчас имеют украинские силы.