Французский канал показал в прямом эфире ракетный удар россиян. Возможно, по ледовой арене Донбасса

Французский телеканал Quotidien опубликовал фрагмент своего вечернего ток-шоу, где обсуждается репортаж журналиста с востока Украины.

При включении за журналистом прилетает ракета и происходит мощный взрыв. В СМИ сначала появилось сообщение о том, что события происходят в Краматорске.

Затем стало известно, что россияне нанесли удар по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке – населенном пункте рядом с Краматорском. На этой арене свои домашние матчи проводил хоккейный клуб "Донбасс", здесь тренировались дети.

Факт удара по арене подтвердил гендиректор ХК "Донбасс" Федор Ильенко:

"Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… нет слов… "освободители" с$аные…", - написал Ильенко.