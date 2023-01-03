Французский канал показал в прямом эфире ракетный удар россиян. Возможно, по ледовой арене Донбасса
Очередное преступление российских террористов
Французский телеканал Quotidien опубликовал фрагмент своего вечернего ток-шоу, где обсуждается репортаж журналиста с востока Украины.
При включении за журналистом прилетает ракета и происходит мощный взрыв. В СМИ сначала появилось сообщение о том, что события происходят в Краматорске.
Затем стало известно, что россияне нанесли удар по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке – населенном пункте рядом с Краматорском. На этой арене свои домашние матчи проводил хоккейный клуб "Донбасс", здесь тренировались дети.
Факт удара по арене подтвердил гендиректор ХК "Донбасс" Федор Ильенко:
"Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… нет слов… "освободители" с$аные…", - написал Ильенко.
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