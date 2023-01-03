  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Французский канал показал в прямом эфире ракетный удар россиян. Возможно, по ледовой арене Донбасса
В тренде

Французский канал показал в прямом эфире ракетный удар россиян. Возможно, по ледовой арене Донбасса

Общие новости
(1 голосов)

Очередное преступление российских террористов

Французский канал показал в прямом эфире ракетный удар россиян. Возможно, по ледовой арене Донбасса

Новина українською

Французский телеканал Quotidien опубликовал фрагмент своего вечернего ток-шоу, где обсуждается репортаж журналиста с востока Украины.

При включении за журналистом прилетает ракета и происходит мощный взрыв. В СМИ сначала появилось сообщение о том, что события происходят в Краматорске.

Затем стало известно, что россияне нанесли удар по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке – населенном пункте рядом с Краматорском. На этой арене свои домашние матчи проводил хоккейный клуб "Донбасс", здесь тренировались дети.

Факт удара по арене подтвердил гендиректор ХК "Донбасс" Федор Ильенко:

"Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… нет слов… "освободители" с$аные…", - написал Ильенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде