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ВСУ ликвидировали 77% зэков из ЧВК "Вагнер"

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Сообщил Подоляк

ВСУ ликвидировали 77% зэков из ЧВК "Вагнер"

Фото: zona.media

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ЧВК "Вагнер"

"ЧВК "Вагнер" по упрощенной "процедуре" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) - 38 244 человека для использования в геноциде.

Вооруженные силы Украины "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543. Могилизация зэков сейчас составляет 77%", - написал в своем твиттере Подоляк.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк ЧВК Вагнер
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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