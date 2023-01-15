ВСУ ликвидировали 77% зэков из ЧВК "Вагнер"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ЧВК "Вагнер"

"ЧВК "Вагнер" по упрощенной "процедуре" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) - 38 244 человека для использования в геноциде.

Вооруженные силы Украины "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543. Могилизация зэков сейчас составляет 77%", - написал в своем твиттере Подоляк.