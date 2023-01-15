Подоляк: россия массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире...
Из разных типов вооружения
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние удары россиян по мирным городам Украины.
Рф сознательно проводит атаки по гражданским, используя разные типы ракет.
Только за последние сутки страна-террорист нанесла удары:
- крылатыми ракетами по многоквартирных домах (Днепр);
- ствольной артиллерией по жилым кварталам ежедневно (Херсон);
- баллистическими ракетами (С-300/С-400);
- по Харькову и Киеву.
"Рф массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире...", - написал в своем твиттере Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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aleks68
15.01.2023 в 17:37
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