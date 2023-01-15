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Подоляк: россия массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире...

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Из разных типов вооружения

Подоляк: россия массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире...

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние удары россиян по мирным городам Украины.

Рф сознательно проводит атаки по гражданским, используя разные типы ракет.

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Только за последние сутки страна-террорист нанесла удары:

  • крылатыми ракетами по многоквартирных домах (Днепр);
  • ствольной артиллерией по жилым кварталам ежедневно (Херсон);
  • баллистическими ракетами (С-300/С-400);
  • по Харькову и Киеву.

"Рф массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире...", - написал в своем твиттере Подоляк.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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Комментарии (1)
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aleks68
15.01.2023 в 17:37
нужно не болтать,а отвечать тем же.всегда,без комментариев.око за око,зуб за зуб.по другому лаптеголовые твари не понимают
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