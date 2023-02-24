"Налили воды" и призвали снять санкции с России: Китай объявил свою позицию по войне в Украине

От Китая как от одного из лидеров мира давно ожидали более четкой позиции по нападению России на Украину. Пекин ограничивался общими фразами и по большей части отмалчивался. В конце концов, лидеры КНР решили объявить свою позицию, анонсировав это, как предложение мирного плана, придерживаясь которого, удастся прекратить конфликт.

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину министерство иностранных дел опубликовало программу из 12 пунктов, которая ничем не отличается от всего, что Китай делал (точнее не делал) до этого. Сразу бросается в глаза, что документ называется: "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса". То есть, в Пекине не называют войну, сопоставимую по масштабам со Второй мировой, войной, а прикрывают так называемую "специальную военную операцию" термином кризис.

Итак, коротко по пунктам.

1. "Уважение к суверенитету всех стран". Китай упоминает Устав ООН, фактически цитирует основные его положения, заявляет, что нужно соблюдать независимость и территориальную целостность всех стран, но вот беда – в этом пункте ни слова об Украине, территориальная целостность которой, собственно, и была нарушена.

2. "Отказ от менталитета холодной войны". Объясняя этот пункт, Пекин противоречит сам себе. Почему? Потому что, по версии Китая, "безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других". То есть Россия не имеет права нападать на Украину, прикрываясь собственной защитой. Но при этом Китай утверждает, что "безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков". То есть КНР отрицает право Украины на вступление в НАТО.

3. "Прекращение боевых действий". Китай настаивает, что все стороны должны оставаться рациональными и сдержанными, не допускать раздувания пламени и эскалации напряженности и не допускать дальнейшей эскалации кризиса или даже выхода из-под контроля. При этом призывает, чтобы все стороны поддержали Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога. Но Китай не указывает – диалог должен начаться после вывода российских войск с территории Украины, или они там останутся и проводить переговоры?

4. "Восстановление мирных переговоров". Этот же вопрос – Китай хочет мирных переговоров между Украиной и Россией до того, как россияне выйдет с украинской земли, или пусть остаются? В документе нет ответа.

5. "Решение гуманитарного кризиса". "Необходимо поощрять", "необходимо приложить усилия", "необходимо поддержать ООН" и так далее – ни слова о попавших в гуманитарный кризис и главное и из-за кого. Такое впечатление, что гуманитарный кризис накрыл и жертву, и агрессора.

6. "Защита гражданского населения и военнопленных". Было бы хорошо, если бы Китай направил делегацию в Оленевку и способствовал возвращению похищенных украинских детей, а еще расставил ПВО, чтобы российские ракеты не попадали в жилые дома. Но Китай в этой программе лишь заявляет, что поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия.

7. "Обеспечение безопасности АЭС". Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию по ядерной безопасности (CNS). Ни слова о Запорожской АЭС, на которую напали россияне, захватили, а теперь там размещают военную технику.

8. "Снижение стратегических рисков". Нельзя использовать ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны, говорит Китай. Учитывая, что у Украины нет ядерного оружия, можно понять, что этот посыл именно для Путина и его сумасшедших прислужников.

9. "Содействие экспорту зерна". Читаем между строчками: война войной, а украинское зерно нужно всем.

10. "Прекращение односторонних санкций". Похоже, что главный пункт для россиян. Китай заявляет, что "соответствующие страны должны прекратить злоупотребление односторонними санкциями и "юрисдикцией длинной руки" против других стран". Комментарии излишни. Ну, разве добавим – россиянам из-за санкций стало труднее убивать украинцев, нужно их отменить. По версии Пекина.

11. "Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок". Наш комментарий: санкции мешают Китаю пользоваться российскими ресурсами.

12. "Содействие постконфликтному восстановлению". Ждем новых инвестиций от китайского бизнеса. Вопрос только в чью экономику – украинскую или российскую?

Вывод: позиция Китая наполнена огромным количеством общих фраз, не несущих особой смысловой нагрузки, среди них есть пункт, откровенно играющий на руку России в этой войне. Впрочем, уже хорошо, что Пекин не откровенно стал на сторону Москвы и продолжает ждать, как именно повернется ситуация.