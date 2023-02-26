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В Луганской области российская пехота штурмует позиции ВСУ вблизи Кременной и Белогоровки, - Гайдай

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Оккупанты не могут осуществить свои планы

В Луганской области российская пехота штурмует позиции ВСУ вблизи Кременной и Белогоровки, - Гайдай

Фото: Андрей Баштовой

Новина українською

В Луганской области российская пехота штурмует позиции ВСУ вблизи Кременной и Белогоровки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника была сожжена", - отметил Гайдай.

По словам чиновника, лесная местность вокруг Кременной заставляет захватчиков использовать разные тактики наступления, но они все равно не преуспевают.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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