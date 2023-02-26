В Луганской области российская пехота штурмует позиции ВСУ вблизи Кременной и Белогоровки, - Гайдай

В Луганской области российская пехота штурмует позиции ВСУ вблизи Кременной и Белогоровки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника была сожжена", - отметил Гайдай.

По словам чиновника, лесная местность вокруг Кременной заставляет захватчиков использовать разные тактики наступления, но они все равно не преуспевают.