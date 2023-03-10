Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
В интервью итальянским СМИ
Getty Images / Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины активно готовятся к контрнаступательной операции, ее активная фаза может начаться уже через два месяца. Об этом в интервью изданию "La Stampa" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев".
"Для них важно двигаться в этом направлении (Бахмута). Поэтому у нас две цели: максимально сократить их боеспособный личный состав и зажать их в нескольких изнурительных ключевых боях, сорвать их наступление и сосредоточить наши ресурсы в другом месте для весеннего контрнаступления. Поэтому сегодня Бахмут вполне эффективен, даже превосходит свои ключевые задачи".
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