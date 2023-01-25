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300-400 западных > 2000-3000 советских. В Офисе Президента высказались о передаче танков от партнеров

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Дело не в количестве, а в качестве

300-400 западных > 2000-3000 советских. В Офисе Президента высказались о передаче танков от партнеров

Zelenskiy Official

Новина українською

Советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк дал комментарий изданию CNN касательно танков для Вооруженных Сил Украины.

"Важно, чтобы Германия заняла лидирующую позицию. 300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000–3000 советских танков. Будь у нас такое количество западных танков, темп войны бы резко ускорился, оно могло бы помочь положить начало финальному этапу войны".

"Мы разочарованы. Мы понимаем, что от некоторых стран есть запреты. Но чем медленнее происходит передача, тем больше гибнет наших солдат и мирных жителей".

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В статье: война с россией Михаил Подоляк танк
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Источник:
CNN

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