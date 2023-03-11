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Российские войска пять раз за сутки обстреляли Константиновку, есть погибшие

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Город находится под постоянным огнем врага

Российские войска пять раз за сутки обстреляли Константиновку, есть погибшие

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Российские военные с начала суток 11 марта уже пять раз обстреляли Константиновку в Донецкой области, есть погибшие и раненые.

"Эти сутки начались крайне беспокойно. С начала дня россияне уже пять раз обстреляли Константиновку. В результате обстрелов один человек погиб, по меньшей мере три получили ранения", - сказал Кириленко.

По его словам, обстрелы носят настолько хаотичный характер, что невозможно понять, куда враг целит и какой район города выбирает. Россияне бьют и по окрестностям города, и по центру.

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В статье: донбасс война с россией
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