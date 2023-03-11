Российские войска пять раз за сутки обстреляли Константиновку, есть погибшие

Российские военные с начала суток 11 марта уже пять раз обстреляли Константиновку в Донецкой области, есть погибшие и раненые.

"Эти сутки начались крайне беспокойно. С начала дня россияне уже пять раз обстреляли Константиновку. В результате обстрелов один человек погиб, по меньшей мере три получили ранения", - сказал Кириленко.

По его словам, обстрелы носят настолько хаотичный характер, что невозможно понять, куда враг целит и какой район города выбирает. Россияне бьют и по окрестностям города, и по центру.